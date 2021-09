Sully Bonnelly afirma moda dominicana no ha alcanzado proyección internacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ El mundialmente afamado diseñador dominicano Sully Osvaldo Bonnelly Canaán afirmó que la moda dominicana no ha logrado alcanzar la proyección internacional a la que se aspira, abogando porque el estado ayude esa industria en la República Dominicana para impulsar a los nuevos talentos creativos.

Entrevistado el viernes en la noche mientras era reconocido en la segunda edición del evento “Quisqueya es Moda”, celebrado en la histórica Mansión Jumel en el Alto Manhattan, Bonelly dijo que con Oscar de la Renta la moda dominicana obtuvo el reconocimiento mundial, pero no es el caso con los talentos nuevos.

Indicó que el estado dominicano no está apoyando la industria de la moda como debe ser.

“Hay muchos talentos muy buenos pero a ese talento hay que ayudarlo con infraestructura, materiales y otras herramientas. No es regalárselo, sino darle facilidades de ponerlos a entrar en el país y poder desarrollar ropas y eso es lo que no tenemos todavía”, añadió.

Asimismo, explicó que la Asociación de Diseñadores Dominicanos está trabajando muy duro en eso, en que se apoye al diseñador dominicano que tiene un pequeño negocio allá.

Aseguró que se ha sentido discriminado en Estados Unidos y Europa. “Sí”, respondió a esa pregunta.

“Pero yo digo que soy de teflón y hay cosas que las dejo resbalar porque realmente eso no te lo puedes tomar a pecho ni dejar que te afecte porque si no te destruye la mente”, señaló.

Siendo una marca país reconocido mundialmente, Bonnelly expresó que ha trabajado duro para ser una marca.

“Y seguimos trabajando duro”, puntualizó.

Bonnelly, que comenzó su carrera con de la Renta, agregó que le gusta promover el talento joven y nuevo de los que no hay nadie en la Semana de la Moda de Nueva York.

“No hay ningún dominicano participando en ese importante evento”, agregó el modisto.

Dijo que entre los obstáculos que están impidiendo la proyección de los talentos dominicanos figuran que la moda es un negocio y hay que tratarla como un negocio.

“No todo el mundo trata la moda así, pero a la misma vez le da mucho trabajo al talento latinoamericano introducirse en los Estados Unidos, porque les ponen trabas para que ese talento se exponga”, señaló Bonnelly.

“Lo que pasa es que yo me impuse rompiendo las barreras y con todo y eso todo el tiempo uno tiene que estar encima de eso”, precisó el diseñador.

“Pero yo siempre me llevo de algo que me dijo Oscar de la Renta en mi primera entrevista: me dijo Sully nunca niegues de dónde vienes lo que no le va a gustar a todo el mundo pero al que tu le gustes le vas a gustar de verdad”, recordó el creador.

El diseñador recibió reconocimientos de las oficinas del congresista Adriano Espaillat, la asambleísta Carmen de la Rosa y el concejal Ydanis Rodríguez.

