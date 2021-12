Suicidio: Responsabilidad compartida

Esta semana, todos los telediarios o noticieros españoles abren sus ediciones con las reacciones de la trágica muerte de la actriz Verónica Forqué, quien cometió suicidio.

Quiero aprovechar este espacio para resaltar una frase que escuché recientemente de la psicóloga Belkis Carrillo quien dice que algunas vidas son ejemplo, y otras son advertencias. Yo agregaría que otras vidas tienen como propósito hacernos reflexionar e investigar más sobre un tema que salta a la vista y del que poco se habla porque pareciera que no hay nada constructivo que agregar.

Y no, no quiero referirme aquí a las posibles implicaciones que pudieron haber tenido la avalancha de mensajes poco empáticos hacia Verónica durante su participación en un reality show de gastronomía. Tampoco quiero dedicar estas líneas al hecho de que pareciera que los medios de comunicación alientan y promueven el conflicto porque “las buenas noticias no son noticia”. Creo que ya hemos tratado estos temas antes en esta columna.

Como persona con alcance en los medios de comunicación, quisiera compartir algunas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud sobre las maneras de abordar el tema del suicidio.

Entre las prácticas sugeridas se encuentran: Suministrar información exacta acerca de dónde buscar ayuda; educar al público acerca de los datos sobre el suicidio y la prevención del suicidio, sin difundir mitos; informar sobre maneras de hacer frente a los estresantes de la vida o a pensamientos suicidas y sobre formas de obtener ayuda; tener mucho cuidado al informar sobre suicidios de celebridades; ser precavidos al entrevistar a familiares o amigos que estén atravesando un duelo por haber perdido a un ser querido; reconocer que los profesionales mismos de los medios de comunicación se pueden ver afectados por noticias sobre suicidios.

Por otra parte, lo que no se debe hacer: No destacar ni repetir innecesariamente las noticias sobre suicidios; no utilizar un lenguaje que sea sensacionalista o normalice el suicidio, ni se presente el suicidio como una solución constructiva a problemas; no describir explícitamente el método utilizado; no facilitar detalles acerca del sitio ni la ubicación; no usar titulares sensacionalistas.

Si estás leyendo esta nota y has sentido o conoces alguien atravesando deseos suicidas, escribe en Google “línea de ayuda prevención del suicidio + tu ciudad/país” y busca una mano amiga.

Y si te interesa aportar en la prevención del suicidio, toma en cuenta estas recomendaciones que son útiles para todos los que, de una u otra forma, estamos presentes en las redes sociales.

