Sugieren vacunación casa por casa y vigilancia epidemiológica para controlar pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Rafael Sánchez Cárdenas, titular de la Secretaría de Salud del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró este martes que el problema de la pandemia se ha descontrolado porque ha coincidido un nivel muy grande de apertura con la ruptura del distanciamiento social, que son medidas fundamentales para controlar la propagación del COVID-19.

Sánchez Cárdenas, sugirió que lo pertinente en este momento es la vacunación casa por casa, ligada al tema de vigilancia epidemiológica que incluya: rastreo, identificación, PCR, aislamiento, vigilancia y vacunación, especialmente en las provincias donde hay mayores niveles de contagio.

Dijo que el distanciamiento social también es fundamental en el manejo de crisis de enfermedades por virus, especialmente si son respiratorios, por eso se establece dos metros de separación para evitar que las partículas por aerosol lleguen a los demás.

El exministro de Salud Pública manifestó que hay un protocolo escrito donde se establece las limitaciones de aforo en diferentes espacios, que sólo deben ser aplicados.

En cuanto a las recientes medidas adoptadas por el gobierno indicó que dentro de dos semanas se conocerá la efectividad de las mismas, entonces dependiendo de los resultados las autoridades sabrán si deben endurecer o no las restricciones.

Consideró que un artículo que hay que rescatar del decreto emitido por el gobierno con las nuevas medidas es el 20, que deja en manos de la Junta de Aviación Civil la decisión sobre las limitantes que se debe imponer a los visitantes de otros países.

No obstante, consideró que si los contagios siguen aumentando lo más recomendable sería un cierre mayor de las actividades, ya que en poco tiempo se han elevado de 400 hasta 1700 casos.

“Planteamos que se les exija la PCR como se lo piden a los dominicanos que viajan a otro país. Tiene que haber un mecanismo que permita que la labor que se está haciendo de vacunación de resultados”, precisó el dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Al ser cuestionado en el programa “El Sol de la Mañana” en torno a rumores de irregularidades en su gestión en Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas dijo que la Contraloría realizó una auditoría tanto a su gestión como a la de Plutarco Arias que deben hacer pública.

“Yo he vivido con honor toda mi vida, de manera absolutamente honesta, ni siquiera por mi sino por mis padres, mis abuelos y bisabuelos, porque me decían que no tenía derecho a ensuciar el nombre de mi padre, por lo que toda la construcción de mi vida estuvo normada por el respeto al legado recibido de ellos”, agregó.

Rechazó la forma viciosa cómo se tratan los problemas en la administración pública, porque los procedimientos están claros en las leyes: se auditan, se procesan y se acusan a los que tienen cargas penales, pero cuando se aclara que no hay anomalías también debe hacer público.

Relacionado