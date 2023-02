Sugieren no distraerse convirtiendo actores políticos en sujetos obligados, sino buscar dar cumplimiento a Ley de Partidos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El economista y experto en prevención de lavado de activos Roberto Mella Cohn consideró que la sociedad no debería distraerse en convertir a los actores de la vida política, como los partidos políticos, candidatos a cargos electivos y políticos activos, en sujetos obligados para evitar la penetración del crimen organizado en la actividad partidaria y el financiamiento con fondos provenientes algún delito precedente, porque a su juicio no se lograría el objetivo.

Más bien confía en tener una Unidad Especializada de Control Financiero de la Junta Central Electoral funcional, con capacidades técnicas y recursos, y sobre todo independiente, que fiscalice los partidos y los sancione en caso de incumplimiento, tal como establece la Ley de Partidos; además recomienda que si se quiere robustecer los controles y tomar prácticas de los sujetos obligados que se coloque la figura de un oficial de cumplimiento dentro de los actores de la vida partidaria para lograr un cumplimiento preventivo y hasta realizar reportes a dicha unidad.

“Lo del sujeto obligado pienso que lo que va a hacer es desviar la atención hacia buscar una figura que desde mi punto de vista pudiera resultar en algo mucho más flexible en términos del control y sanciones; además, de acuerdo a la ley, la Unidad Especializada de Control Financiero de la Junta Central tiene unas facultades de fiscalización que no están concebidas sobre los sujetos obligados en la ley de lavado”, manifestó.

Al ser entrevistado por la economista Clara González, en el programa “Econométrica” que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Mella puntualizó que debe haber controles preventivos mucho más fuertes para transparentar las donaciones políticas, pero más que incluir a estos actores en la lista de sujetos obligados se puede dar cumplimiento a la Ley de Partidos y complementar con la creación de la figura del oficial de cumplimiento, la misma también fue creada para los procesos de Compras y Contrataciones.

“El partido político en su naturaleza no es un lugar vulnerable de lavado de activos, no tiene un producto o servicio mediante el cual cualquier persona puede llevar un activo, como efectivo, y salir con otro, como inmuebles o certificados de inversión. Para que se genere el lavado yo tendría que depositar dinero o hacer transferencias y el partido entregarme cheques o bonos que yo luego pueda utilizar en la economía, lo cual eso es posible, pero no es su naturaleza; entonces al sujeto obligado se le coloca como tal porque la naturaleza de sus productos o servicios son susceptible para lavar activos de procedencia ilícita. Por ejemplo, yo entrego dinero y recibo propiedades inmobiliarias o un depósito bancario, eso sí va encubriendo la procedencia ilícita”, sumó.

Adicionalmente explicó que la inmunidad, el clientelismo y la corrupción en general que se pueden generar producto de las donaciones no se corrige ni se persigue creando una figura como el sujeto obligado, siendo activando los mecanismos legales que manejan de una forma penal, y no administrativo, dichos actos.

Explicó que la Ley 33-18, sobre la Ley de Partidos, es bastante estricta en lo que tiene que ver con los aportes y contribuciones, incluso, establece como ilícito los aportes que provengan de personas física o jurídicas vinculadas a actividades delictivas, pero también los aportes que no puedan determinar su procedencia o origen.

“El régimen de consecuencia que tiene la Ley de Partidos desde mi punto de vista es mucho más severo que la propia Ley de Lavado, dado que establece una multa del doble de la contribución, sin perjuicio del proceso penal que deba iniciarse. Entonces qué sentido tiene desviar la atención hacia una ley donde las informaciones del cliente son manejadas de forma confidencial, mientras que la ley de partidos solicita que sea pública y cargada en las páginas Web de los partidos”.

También, señaló que aunque el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos tiene la potestad reglamentaria para incluir un sujeto obligado, no tenemos en la ley de lavado una Autoridad Competente creada para estas figuras, la cual debe tener potestad para supervisar y sancionar.

