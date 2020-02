Sugieren cumbre para buscar mecanismo puedan frenar feminicidios y violencia en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El destacado sociólogo y profesor universitario Celedonio Jiménez abogó por una cumbre entre profesionales de la salud, sociólogos y demás sectores de la vida nacional, a fin de crear un plan de acción que sirva de base a las autoridades para ejecutar un plan que pueda contribuir a frenar el auge de los feminicidios y la violencia en el país.

Aunque atribuyó la situación a varios factores, calificó de letal la combinación que existe entre una sociedad machista, más los elementos culturales e históricos que han caracterizado al hombre dominicano

“Esa combinación es una combinación letal, la violencia que nos ha caracterizado junto con una cultura machista hace pensar al dominicano que el hombre es propietario de la mujer, que concibe a la mujer como una mercancía que le es propia”, aseguró Jiménez al ser entrevistado por Elvis Lima en el programa Fuera de Record.

Precisó que ciertamente se trata de un fenómeno vergonzante, porque crea una situación que además del quehacer nacional, internacionalmente deja una mancha muy negativa.

“Se trata de un fenómeno que en mi juicio es producto de la combinación de dos factores fundamentales, por un lado la conducta violenta del dominicano, un hecho histórico que trata de situar lo que paso en nuestro país, con las intervenciones militares y la dictadura”, expresó

Añadió que “Esos hechos juntos al elemento también cultural, social que es la existencia de una cultura machista en la sociedad dominicana, una cultura que evidentemente tiene que ver con nuestros orígenes Hispano y Africano”.

Indicó que llegó el momento de que los hombres puedan comprender el avance y despertar, que ha tenido la mujer dominicana, la cual ha pasado asumir postura de autonomía e independencia, tanto así que las mayorías de las universidades nacionales tienen más mujeres que hombres en sus aulas.

“Entonces cuando se van dando esos procesos de autonomía, ese hombre no resiste, no acepta esa conducta, actitud, disposición de autonomía y sobre todo cuando ese hombre ve esa actitud de independencia, de que romper con él, es definitiva, llega a un punto que le ruega, y le pide que vuelva con él, que vuelva a casa y ella dice que no, él ves que hay una voluntad firme en ese sentido, entonces ese hombre que no tiene formación, que está acostumbrado a ver esa mujer como una simple mercancía actúa violentamente y criminalmente”, puntualizó.

Anuncios

Relacionado