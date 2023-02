Suero rechaza crianza permisiva; pide aplicar dictadura del proletariado en las casas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Leonardo Suero reprobó las libertades que algunos padres otorgan a sus hijos menores de edad, argumentando que la crianza permisiva es perjudicial y que dentro del hogar debe existir una especie de dictadura del proletariado, donde quienes trabajan y realizan aportes económicos son los que tienen el control.

“En las casas deber haber la dictadura del proletariado, qué es eso de tantas libertades a un muchacho que no pone un peso para mantener la casa ni para comprar un potecito de cloro, a no que los psicólogos, que psicólogos ni psicólogos, el mío lo crio yo con las costumbres y valores que me dieron”, apuntó.

Asimismo, sostuvo que la permisividad carece de pautas que favorecen la buena crianza, por eso, la calidad de los ladrillos con que en un futuro los niños edificarán sus vidas es responsabilidad de los padres.

Mientras llega a los 18 años, el responsable de las acciones de su hijo es el padre de familia, porque con la mayoría de edad es que el joven adquiere responsabilidades y sus actos pueden ser castigados de manera civil y penal, concluyó Suero durante la conducción del programa “Políticas Nuevas”, transmitido por El Nuevo Diario TV.

Manifestó que el amor que los progenitores tienen a sus hijos no puede ser ciego, obviando las cosas que están mal y que merecen ser corregidas.

De igual forma, rechazó la tendencia moderna de eliminar el autoritarismo de los padres, porque puede generar traumas e interfiere con el desarrollo emocional de los niños.

“No, que al niño no se le puede hablar alto, porque se descontrola su aparato emocional y psicológico. ¡Mireee! ¡Charlatanazo! ¿Y los que se criaron solos, que son exitosos y nunca tuvieron a su papá?”, exclamó.

“Yo he acuñado la frase de que el muchacho que se cría sin tenerle miedo a alguien, hablo de un papá, de la mamá, de un hermano, de un tío, de un sobrino, de un vecino, ¡delincuente sale!”, expuso.

