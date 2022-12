Suero estima Congreso no aprueba Ley Electoral y de Partidos “para ponerle un bozal” a la JCE

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Leonardo Suero manifestó que, el Congreso de la República Dominicana ha dejado a un lado la aprobación de la Ley 15-19 de Régimen Electoral y la Ley 33-19 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos con el objetivo de colocarle “un bozal a la Junta Central Electoral (JCE)”; ignorando la democracia.

“Porque si no tenemos unas leyes de Régimen Electoral y de Partidos Políticos, diáfana, lo suficientemente transparente, que le permita a la Junta Central Electoral tener garras y que todos los órganos funcionen de manera armónica, podremos repetir en el 2024, los fatídicos acontecimientos del 2020 y eso va a ser catastrófico”, advirtió.

Manifestó que, “las desmembradas leyes” no están aptas para que en base a ellas se realice elecciones generales en 2024; por tanto, consideró que la sociedad dominicana necesita que las reglas estén claras.

“Yo espero que luego de las festividades de Navidad y Reyes el Congreso tiene que abocarse a la aprobación de estas dos leyes y dejarse de irresponsables esos senadores y diputados, porque ellos serán responsables que habrá en las elecciones del 2024”, expuso.

“El Gobierno debe darle los recursos necesarios a la Junta Central Electoral”, estimó Suero durante un diálogo con la periodista Liliam Mateo y el abogado Domingo Ramírez en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Ya la Junta entregó el calendario progresivo de actividades, entonces la Junta necesita tener recursos y tener las manos sueltas financieramente hablando, con el propósito de que cuando venga el desastre no los estemos acusando a ellos”, expuso.

De igual forma, afirmó que una de las posibles razones que ha retrasado la probación de estas normativas es que, obliga a los candidatos a tener un discurso propio que conquiste al pueblo, hasta por encima de su mismo partido.

“El elector tiene las posibilidades de construir la boleta ganadora, porque el regido es por voto preferencial. Este tigueraje que se escuda en los partidos políticos para ocupar posiciones, no es que no se vayan a colar, pero en esta ocasión el elector tiene la oportunidad de cerrarle el paso, sencillamente no votando por él, porque tú como regidor no te puedes esconder en el arrastre en la boleta”, comentó.

