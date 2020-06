Subero Isa alega Salud Pública no tiene autorización legal para multar al que no use mascarilla

El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, manifestó este martes que ninguna disposición legal autoriza al Ministerio de Salud Pública a imponer multas a quienes no utilicen las mascarillas, una medida dispuesta por las autoridades para evitar propagar el coronavirus. El magistrado sostuvo que, aunque está de acuerdo con el uso obligatorio de las mascarillas, hizo la observación "para evitar abusos de las autoridades en la aplicación de la resolución de Salud Pública" "Salud Pública no tiene atribuciones para sancionar a las personas por el no uso de las mascarillas. Es diferente a las atribuciones de Proconsumidor, pues la ley expresamente le atribuye a este competencia para sancionar (Art. 43 ley 358-05 y TC/0080/19)", indicó. Las personas que no usen mascarillas en lugares públicos podrán ser sancionadas con multas de entre uno y diez salarios mínimos, según una resolución del Ministerio de Salud Pública publicada este lunes. El ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, hizo el anuncio de la entrada en vigor de esta resolución durante una intervención ante la prensa. La resolución impone el uso de mascarilla en lugares públicos y en lugares privados de uso colectivo, como medida para mitigar la propagación del COVID-19. El salario mínimo del sector público, que suele servir de referencia para aplicar las multas en el país, está fijado en 10,000 pesos, por lo que las multas pueden variar entre ese valor y los 100,000 pesos. Estoy de acuerdo con el uso obligatorio de las mascarillas, pero para evitar abusos de las autoridades en la aplicación de la resolución de @SaludPublicaRD debo decir que ninguna disposición legal autoriza a ese ministerio a imponer las multas contempladas. — Jorge A. Subero Isa (@jorgesuberoisa) June 23, 2020