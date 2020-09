Suben a seis los muertos por enfrentamiento entre grupos armados en Colombia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ. – Las autoridades colombianas confirmaron este domingo que al menos seis personas murieron en un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales en un resguardo indígena del departamento colombiano de Nariño (suroeste), que también deja hasta el momento dos heridos y dos desaparecidos.

María Emilsen Angulo, alcaldesa de Tumaco, municipio donde ocurrieron los hechos, detalló a periodistas que el gobernador del resguardo indígena les informó que los enfrentamientos dejaron seis muertos, pero las autoridades apenas han podido recuperar cuatro de los cuerpos.

“Solo una persona hace parte de la comunidad indígena (Awá), el resto de las personas que han sido asesinadas hacen parte de consejos comunitarios y hay personas que no son del territorio”, expresó la funcionaria a periodistas.

Los actores que se enfrentaron en la vereda (aldea) de Inda Sabaleta, habitada principalmente por indígenas de la comunidad Awá, son el autodenominado Frente Óliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que no se acogió al acuerdo de paz, y un grupo narcotraficante conocido como Los Contadores.

En un principio, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) denunció el sábado que el enfrentamiento dejó cinco muertos, dos heridos y unas 40 personas retenidas por el Frente Óliver Sinisterra.

Al respecto, la alcaldesa López señaló que la comunidad “está un poco asustada” y que, según información de los pobladores, “no existen personas albergadas, personas desplazadas del territorio ni en (el pueblo de) Llorente ni en Tumaco”.

“La mayoría de personas que han salido desplazados del territorio, dicho por los mismos integrantes de la comunidad, obedecen a personas que no son de la comunidad, que no son indígenas y son de otros departamentos, de otros consejos comunitarios”, expresó y no mencionó nada sobre personas retenidas.

En cuanto a los desaparecidos, la funcionaria dijo que a la reunión con las autoridades “llegaron formalmente familiares de dos desaparecidos: uno procedente del Consejo Comunitario La Brava, un joven de 19 años, y otra persona joven, que no es del territorio”.

MAYOR PRESENCIA MILITAR

El comandante del Comando Conjunto Número 2 Suroccidente, general Álvaro Vicente Pérez, aseguró que enviarán a la zona más tropas para “hallar a los responsables” de esta situación, así como se puso “a disposición de la comunidad los mecanismo de búsqueda urgente de estas dos personas desaparecidas”, un de 25 y otra de 19 años.

“Esta es un área que está afectada por una gran cantidad de cultivos ilícitos (…) Son más de 10.000 hectáreas que están en el área y esto nos genera que haya enfrentamientos en las estructuras por esas economías ilícitas que hay en la región”, añadió el oficial.

Por otra parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) señaló que las Fuerzas Militares rescataron a dos adolescentes, uno de los cuales es venezolano, a quien “le fue ordenada la medida de protección en hogar sustituto mientras se surte el proceso para el ingreso en el programa de atención especializada como víctima de conflicto armado”.

“Por su parte, al otro adolescente recuperado se le adelantará el procedimiento respectivo para determinar el posible ingreso al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes u otra medida de protección”, agregó el ICBF en un comunicado.

DEPARTAMENTO CONVULSO

En el departamento de Nariño operan disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de origen paramilitar dedicadas al narcotráfico y agrupadas en las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AUC), llamada por el Gobierno como el Clan del Golfo.

El Óliver Sinisterra es una organización disidente de la antigua guerrilla FARC y vinculada al narcotráfico que opera en el norte de Ecuador y en el sur de Colombia.

A ese grupo se atribuye el secuestro y posterior asesinato en 2018 de tres integrantes de un equipo del diario ecuatoriano El Comercio.