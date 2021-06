(VIDEO) Sube a nueve el número de fallecidos en derrumbe de edificio en Miami

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – El número de víctimas mortales del derrumbe de un edificio de apartamentos Miami-Dade, Florida (EE.UU.) aumentó de cinco a nueve en las últimas horas, informaron las autoridades este domingo mientras continúan las labores de rescate.

“Anoche recuperamos cuatro cuerpos adicionales entre los escombros y restos humanos. Hoy una víctima falleció en el hospital”, confirmó en conferencia de prensa la alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

De esta manera, el número de muertos se eleva a nueve, cuatro de ellos identificados, mientras la cifra de desaparecidos supera los 150.De esta manera, el número de muertos se eleva a nueve, cuatro de ellos identificados, mientras la cifra de desaparecidos está alrededor de los 150, sin que este número haya sido precisado.

Let me be clear: The men and women of our @MiamiDadeFire team are the best in the world. They are working around the clock and using every strategy available to find and save as many loved ones as possible.

Please keep them in your prayers. pic.twitter.com/kQJnH0G336

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) June 25, 2021