Stranger Things inicia las grabaciones de su cuarta temporada

Si bien aún no se ha anunciado una fecha de lanzamiento para la nueva temporada, los hermanos Duffer dijeron que los fanáticos pueden esperar que la cuarta temporada sea “la temporada más grande y aterradora hasta ahora”.

meanwhile in the upside down… pic.twitter.com/BtPlMjy0pS

— Stranger Things (@Stranger_Things) October 1, 2020