Steve Nash, sobre la lesión de Harden: “Estoy desconsolado por él”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Noche de luces y sombras para Brooklyn Nets. Lo principal, ganar a Milwaukee Bucks en el primer partido de las semifinales de la Conferencia Este, se consiguió, pero la alegría estuvo lejos de ser plena al haber perdido por el camino a James Harden por lesión. El escolta había sufrido una lesión de isquiotibiales en su pierna derecha; sí, la misma que le apartó de las canchas durante más de un mes al final de la regular season.

Por ahora se desconoce el alcance exacto de la dolencia. Durante la retransmisión de TNT se comentó que había dejado el pabellón para someterse a una resonancia magnética de la que por ahora no se conoce el resultado. A la espera de ello, Steve Nash se muestra realmente dolido al ver a Harden abandonando la cancha de tal manera.

“Recibimos muchos golpes este año, así que estábamos, en cierto sentido, preparados para algo así. Pero nunca quieres ver que pase eso a alguien como James, que es un jugador tan importante, tan increíble… y que se preocupa tanto por el juego. Estoy desconsolado por él. No sé qué va a pasar. No sé si jugará el próximo partido, si estará fuera… No tengo ni idea. Pero estoy desconsolado por él por tener que salir esta noche”, expresa el head coach de Brooklyn.

La preocupación con la situación del MVP de 2018 radica en que se ha lesionado justo en el mismo lugar que en abril. Como decíamos, aquella dolencia le tuvo fuera muchos partidos, pero no se vio como algo grave dado que estaría listo para playoffs. Ahora estamos ya en postemporada. Un periodo de baja similar le tendría fuera hasta unas hipotéticas Finales. Kevin Durant, su compañero, no piensa por ahora en ello, pero sí en el disgusto de ver a un jugador como Harden apartado por problemas físicos.

“No me di cuenta de lo que había sucedido hasta que comenzó a caminar fuera de la cancha. Antes fuimos a ejecutar una jugada y él no se encontraba donde debía; lo miré y estaba haciendo una mueca. Simplemente apesta. Apesta. Apesta porque quiero que él esté ahí fuera. Sé cuánto le importa. Sé cuánto quiere estar en este momento. Apesta. Le deseo una pronta recuperación. Hay que mantenerlo involucrado tanto como sea posible. Es solo un descanso desafortunado”, concluye.

