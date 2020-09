Steve Nash será el nuevo entrenador de Brooklyn Nets

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El ex jugador Steve Nash ha alcanzado un acuerdo para entrenar a los Brooklyn Nets para las próximas cuatro temporadas, adelantó el periodista Adrian Wojnarowski de ESPN.

Tras el despido de Kenny Atkinson en marzo, Jacque Vaughn tomaba las riendas del equipo como técnico interino y, a pesar de sus opciones para conseguir con el puesto vacante, finalmente Sean Marks ha confiando en el canadiense, debutante al frente de los banquillos NBA y quien fuera nombrado MVP de la liga en dos ocasiones.

“Tras reunirme con numerosos candidatos de cualidades excepcionales, sabíamos que sería una decisión muy difícil para nosotros”, admitió Sean Marks. “En Steve (Nash) vemos a un líder, un comunicador y un mentor que se ganará el respeto de nuestros jugadores. He tenido el privilegio de conocerle durante años. He sido testigo de primera mano de su perspicacia en el baloncesto y su enfoque desinteresado para priorizar el éxito colectivo. Su instinto para este deporte combinado con su gran habilidad para comunicarse nos ayudará a unir a nuestros jugadores bajo un único objetivo. Además, nos permitirá a prepararles para competir al más alto nivel. Estamos emocionados de poder darle la bienvenida a Steve, Lilla, Lola, Bella, Matteo, Luca y Ruby (mujer e hijos) a Brooklyn”, explicó.

Asimismo, se ha confirmado que el citado Jacque Vaugh continuará ligado a la franquicia neoyorquina y retornará el próximo curso como entrenador asistente.

“Estamos encantados de poder retener a Jacque (Vaughn) como principal líder del staff técnico. Ha sido una parte muy importante de nuestro programa de baloncesto y clave para el desarrollo y el crecimiento de nuestra franquicia. Su rol como desarrollador de los jugadores a ambos extremos de la pista y su influencia para guiar nuestra cultura ha sido incalculable. Nuestros muchachos se beneficiarán de la continuidad de Jacques y estamos muy felices de mantenerle en nuestra familia de los Nets”, añadió el dirigente.

Su impecable CV

Steve Nash, nacido en Johannesburgo (Sudáfrica) pero nacionalizado canadiense, llegó a la NBA en el puesto 15º del Draft 1996, siendo escogido por Phoenix Suns. Tras dos cursos en el Desierto de Arizona, sería traspasado a Dallas Mavericks para posteriormente volver a los Suns para convertirse en uno de los mejores bases de la liga.

Tras ocho exitosos años en Phoenix (dos MVP incluidos), en 2012 aterrizaría en Los Angeles Lakers para dar sus últimos pasos como jugador en activo, aunque con no demasiado éxito debido a sus continuos problemas de espalda.

En 1.217 encuentros oficiales atesora unos promedios de 14,3 puntos, 3 rebotes y 8,5 asistencias en 31,3 minutos sobre el terreno de juego.

“Me siento honrado de recibir esta oportunidad procedente de una franquicia de primera clase y me gustaría agradecérselo a Sean, Joe y su mujer Clara por depositar en mí su fe para liderar al equipo”, dijo Nash. “Entrenar es algo que siempre he querido y he perseguido cuando fuese el momento idóneo, y me siento muy emocionado de poder trabajar con este grupo excelente de jugadores y entrenadores aquí en Brooklyn. Estoy ansioso sobre lo que podemos conseguir como equipo en la pista y próximamente me mudaré junto a mi familia a Brooklyn y espero tener un impacto en los miembros de esta comunidad”, explicó.

Respecto a sus éxitos individuales destacan los ya mencionados dos MVP’s consecutivos de la temporada regular (2005 y 2006); 8 ocasiones seleccionado para el All-Star; tres veces Mejor Equipo de la NBA; dos veces Segundo Mejor Equipo de la NBA; dos veces Tercer Mejor Equipo de la NBA; cinco ocasiones Máximo Asistente de la Liga y promedió al menos un 50-40-90 durante cuatro temporadas.

Tras su retirada de las pistas ha formado parte de los Golden State Warriors ganadores de dos anillos como asesor en el desarrollo de los jugadores.