Steve Nash reconoce que la recuperación de Joe Harris está siendo «complicada»

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- El francotirador de los Brooklyn Nets, Joe Harris, se ha perdido un total de 31 partidos debido a una lesión en el tobillo, un proceso que el entrenador jefe del equipo, Steve Nash, ha calificado como «complicado», según recoge el medio The New York Post.

Tras ser preguntado sobre si el jugador había experimentado contratiempos durante su rehabilitación, Nash reconoció que su progreso ha sido intermitente. «Sí, ha sido un tira y afloja entre progresar y después tener algo de molestias. Es realmente un proceso que ha sido complicado.»

En efecto, Harris se vio obligado a pasar por el quirófano a finales del pasado mes de noviembre debido a un astillamiento en el hueso. Entonces se estableció un periodo de recuperación que oscilaba entre las cuatro y las ocho semanas, el cual, finalmente, no se ha cumplido. De hecho, el propio Nash ya admitió hace casi dos semanas que su regreso se estaba retrasando más de lo esperado.

De momento, los Nets han sabido sobrevivir sin su presencia a pesar de los 14,1 puntos con un acierto en triples del 47,5% que registró el pasado curso. Actualmente, los neoyorquinos son líderes de la Conferencia Este con un récord de 29-16.

