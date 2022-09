Steve Nash: «Me da igual si Ben Simmons no lanza ni un tiro»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BROOKLYN.- El tiro de Ben Simmons lleva siendo uno de los temas comunes de conversación desde su llegada a la liga, pero este es un aspecto que parece no preocupar a Steve Nash. El entrenador de los Nets aseguró en unas declaraciones para Nick Friedell, periodista de ESPN, que valora al australiano por su polivalencia y las muchas virtudes de su juego, y que su equipo no necesita que se convierta en un buen tirador para encajar.

«Es un base muy especial» comentó el técnico. «Eso es lo que le hace genial. Y por eso mismo me da igual si no lanza ni un tiro como jugador de los Nets. Por supuesto, toda evolución en este sentido será bienvenida, pero eso no es lo que le hace especial ni lo que necesitamos de él. Es un gran complemento para nuestro equipo, y es un jugador increíble debido a su versatilidad».

Estas deben ser si duda grandes noticias para Ben, que durante muchos años fue señalado en los 76ers precisamente por la nula amenaza que suponía en el juego exterior. Compartir equipo con un pívot tan dominante como Joel Embiid hizo que en Philadelphia se le criticase por no ser el tipo de jugador que les convendría que fuera, una situación radicalmente opuesta a lo que se ha encontrado en Brooklyn, un equipo carente de centers en el que su falta de tiro no supondrá un problema de spacing. De hecho, cabe incluso la posibilidad de que Simmons ejerza como pívot teórico, algo a lo que se ha mostrado dispuesto.

«Jugaré de lo que el equipo necesite que lo haga, haciendo lo que deba hacer para ayudar» afirmó el australiano. «Puedo jugar del 1 al 5 y defender del 1 al 5. Creo que tenemos tanto talento en el equipo que puedes ponerme donde más haga falta para conseguir puntos, para defender o para lo que sea necesario. Me gusta jugar de 5, no me supondría un problema».

