Steve Nash lamenta la carga de minutos de Kevin Durant

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- A sus 33 años de edad, Kevin Durant está promediando 35,8 minutos por partido, su marca más alta desde sus días en Oklahoma City. Una carga de trabajo a tener en cuenta si recordamos la grave lesión en el tendón de Aquiles sufrida hace dos años y medio que le mantendría en el dique seco durante todo el curso 2019-20.

El propio entrenador de los Brooklyn Nets, Steve Nash, ha reconocido este problema y asegura que le gustaría reducir su tiempo en pista. «No es ideal que tenga tanta carga de trabajo», afirmó el técnico, según recoge el medio The New York Post. «Pero no sé qué opciones tenemos más allá de darle menos minutos y perder más.»

La ausencia de Kyrie Irving por motivos extra deportivos ha abierto incluso la puerta a su salida del equipo. A su vez, los Nets recibieron este lunes la noticia de que una lesión de tobillo dejará fuera de juego a Joe Harris entre cuatro y ocho semanas. Así, Durant ha tenido que tirar del carro en diversos partidos y aglomerar todavía más la responsabilidad ofensiva de los neoyorquinos.

«Es un gran jugador», continuó Nash. «Pero nos quedamos sin otro gran jugador [Irving], sin un muy buen jugador [Harris] y sin algunos otros. Así que no sé si podemos permitirnos el lujo en este momento.»

Por su parte, el dos veces MVP de las Finales ha dicho sentirse muy bien físicamente y capaz de disputar los 48 minutos todas las noches si los Nets se lo permiten. «Si puedo convencer al entrenador de que me ponga en pista toda la segunda mitad alguna vez, lo haré», afirmó Durant. «No me importa. Mi vida en el baloncesto no es tan larga así que la aprovecharé al máximo.»

Relacionado