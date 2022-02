Steve Nash descarta el traspaso de James Harden: «Quiere estar aquí»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Hace días Shams Charania de The Athletic soltaba la bomba: Brooklyn y Philadelphia negociarán por James Harden y Ben Simmons antes del cierre de mercado, señalaba. Viniendo de una fuente tan fiable, la información se tomó casi como un aviso de lo que estaba por pasar. El escenario de ambas organizaciones encaja y quizás sería hasta positivo, pero claro está que cerrar un acuerdo de tal envergadura es de todo menos sencillo.

Así hemos pasado un par de días, pensando en cómo podría ocurrir y si se haría realidad, hasta que Steve Nash, técnico de los neoyorquinos, ha alzado la voz para asegurar que su estrella, Harden, no cambiará de equipo en las próximas horas. El head coach no solo ha descartado un traspaso ahora, sino que incluso ha afirmado que La Barba quiere continuar en Brooklyn a largo plazo.

«He hablado con James; él quiere estar aquí. También quiere estar aquí a largo plazo, así que no creo que haya cambiado nada más que el ruido del exterior. James quiere estar aquí, estamos construyendo con James y creemos que tenemos la mejor oportunidad de ganar con James. No creo que nada haya cambiado en el aspecto interno, en nuestro vestuario, en nuestra comunicación… Es solo ruido», expresaba a los medios antes del partido ante Denver Nuggets.

Sea cual sea el deseo de Harden, lo que parece innegable es que no tiene prisa por comprometerse en ninguna dirección. En verano rechazó una extensión de tres años y 161 millones de dólares con Brooklyn, lo que le puede convertir en agente libre en unos meses si no ejerce su opción de jugador por 47,4 millones de dólares. Aunque no la hiciese efectiva, aún podría continuar en el equipo con un contrato máximo de cinco años y 270 millones de dólares; claro que también podría optar por cambiar de aires. La Barba parece querer comprobar qué puede conseguir en Brooklyn antes de elegir.

