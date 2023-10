Steve Moyers dice está listo para competir de nuevo con el Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los actuales Campeones Nacionales y del Caribe Tigres del Licey siguen recibiendo piezas fundamentales en los entrenamientos realizados en la antigua Academia de los Rojos de Cincinnati, en Baseball City, Boca Chica, con miras a la venidera campaña 2023-24 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, que será dedicada a la periodista Onfalia Morillo.

El lanzador abridor Steve Moyers fue una de esas integraciones y expresó: “Se siente super bien estar de regreso con caras familiares, desde ya estoy listo para trabajar duro y ser campeones nuevamente este año”.

El zurdo, oriundo de Connecticut, estuvo haciendo historia en México con los Diablos del México durante este 2023 donde mantuvo un récord de 10-0, convirtiéndose en el primer lanzador con doble dígito de victorias e invicto al finalizar la temporada. En 88 entradas y un tercio tuvo una efectividad 3.77, con 11 boletos otorgados y 62 ponches propinados en 17 apariciones al montículo.

“Amé estar en México, estaba en la ciudad de México y fue estupendo. Los fanáticos fueron muy divertidos, me encantó mi experiencia por allá”, comentó el serpentinero.

Esta sería la tercera ocasión en la que Moyers vestirá la chaqueta azul, siendo su primera participación en la temporada de 2021-22 con los Tigres del Licey, donde fungió como abridor en cuatro partidos, otorgó 3 transferencias y abanicó a 14 bateadores en 15 entradas.

“La primera vez en la República Dominicana no conocía a los jugadores, no había estado en el país anteriormente, no entendía el idioma, ahora es diferente y es mucho más fácil para mí”, sostuvo el lanzador.

En la entrevista el lanzador alardeó de su dominio del idioma español e incluso dijo algunas palabras para los fanáticos. “Estoy listo para esta temporada, muy emocionado por los fanáticos y listo para ser campeón”.

La temporada 2023-24 de la Lidom arranca el próximo 19 de octubre, cuando los Tigres del Licey reciben la visita de los Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 7:15 de la noche.