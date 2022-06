Steve Kerr: «Vamos a cerrar esto en Boston»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Entre los planes de los Golden State Warriors no entra el regresar a San Francisco a menos que lo hagan con el Trofeo Larry O’Brien entre sus manos. Tras imponerse a Boston Celtics en el Game 5, los de la bahía están a solo un triunfo de conquistar el séptimo anillo de su historia. Y están convencidos de lograrlo en el próximo encuentro.

Para ello, los Warriors tendrán que asaltar el TD Garden este jueves en un sexto partido que supone el primer match-ball en contra para los de Ime Udoka. Además, lo hacen con un añadido que dificulta la gesta: los Celtics han ganado los tres partidos ‘win-or-go-home’ que han disputado en estos playoffs. Y ya remontaron un 3-2 en contra en Semifinales de Conferencia ante Milwaukee Bucks.

Sin embargo, Steve Kerr dejó muy claro que su equipo no viajará a Boston a especular y no se anduvo con rodeos en su mensaje a sus jugadores minutos después de la victoria en el quinto partido. «Vamos a conseguir esto en Boston. Vamos a terminar esto en Boston», afirmó el técnico de los Warriors.

Si los Celtics quieren responder con contundencia a las palabras de Kerr y forzar el séptimo partido necesitarán mejorar la circulación de balón, recuperar su acierto exterior y, principalmente, controlar mejor las posesiones. De hecho, sufrieron hasta 18 pérdidas de balón en el Game 5, lo que se tradujo en 22 puntos de los Warriors. Un dato todavía más crítico si lo extrapolamos al global de la serie: Boston ha encajado un total de 103 puntos derivados de pérdidas de balón.

Por su parte, Draymond Green no pudo esconder su emoción ante la cercanía del título. «Es una sensación muy emocionante saber que estás a solo un juego del Trofeo Larry O’Brien», afirmó el interior de los Warriors en su podcast ‘The Draymond Green Show’. «Vamos a sentir esa energía de inmediato al llegar a la ciudad de Boston. No es como si solo la sintieras al entrar en el pabellón. No, es inmediato. Así que es importante que estemos listos para ello al partir hacía allí.»

