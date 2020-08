Steve Kerr sobre temporada en la burbuja: “La NBA está haciendo un gran trabajo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Golden State Warriors son uno de los ocho equipos que está presenciando desde casa la reanudación de la temporada que la NBA ha preparado en Orlando. Un formato que permitió la entrada a Disney World a actores inesperados pero que fue insuficiente para hacer hueco al peor récord de toda la liga.

El entrenador Steve Kerr aceptó esta decisión en un primer momento pero ahora ha admitido que estar al margen de la competición está suponiendo un episodio especialmente doloroso. “Estábamos teniendo una temporada muy dura y esa ha sido la rutina este año”, declaró el técnico de los Warriors en la última entrega del The Bill Simmons Podcast. “Entonces, cuando sucedió lo de Orlando. Muchos de nosotros no estuvimos decepcionado por no ser invitados. Especialmente Steph, Draymond y Klay. Los chicos necesitaban descansar.”

Las estrellas del equipo de la Bahía de San Francisco han participado en las últimas cinco ediciones de las Finales de la NBA. Un ritmo competitivo frenético que implica una cantidad ingente de partidos cada año. Así, las graves lesiones de Curry y Thompson han desplazado al equipo al otro lado de la balanza. Un tiempo de descanso que han agradecido especialmente. Hasta que comenzaron los partidos.

“Pero ahora que la liga ha vuelto hablé con Draymond al respecto y ambos sentimos lo mismo. Queremos estar allí”, admitió Kerr. “Nos lo estamos perdiendo. Los partidos se ven divertidos. La NBA está haciendo un gran trabajo. Los encuentros son competitivos. Los jugadores lucen genial. No estar allí está siendo un poco doloroso.”

Los verdaderos competidores quieren jugar a toda costa, incluso cuando están lesionados y limitados por algún tipo de molestia o problema físico. Este sentimiento se intensifica cuando hablamos de un equipo acostumbrado a luchar por el título y que ha dominado la NBA durante el último lustro.

Existía la posibilidad de que los Warriors formaran parte de una segunda burbuja compuesta por los ocho equipos que no están en Florida. Sin embargo, una reciente información sugiere que es poco probable que esto suceda. De momento, Golden State deberá esperar para volver a disputar un partido al más alto nivel.

