Steve Kerr sobre el ‘play-in’: “Si pierdes dos partidos es que no eres lo suficientemente bueno”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los Golden State Warriors han asegurado su participación en el ‘play-in’ aunque todavía no han definido en qué posición lo harán. Actualmente ocupan la octava posición con el mismo récord (37-33) que los Memphis Grizzlies, quienes ocupan la novena plaza. Y serán precisamente estos sus rivales en el último partido. Así, las matemáticas son sencillas: si ganan el mismo número de encuentros que Memphis de los dos restantes asegurarán la octava posición.

El ‘play-in’ ha supuesto una innovación muy interesante por parte de la NBA pues ha logrado otorgar un gran atractivo a las últimas semanas de regular season. Una opinión bastante generalizada aunque estrellas de la liga como LeBron James y Luka Doncic hayan compartido su disconformidad.

Por su parte, el head coach Steve Kerr ha sido tajante en su posicionamiento a favor de esta medida. “Me encanta”, afirmó el técnico en su reciente aparición en 95.7 The Game ‘Damon, Ratto and Kolsky’. “El último mes ha sido infinitamente más interesante para los aficionados de la NBA. Me parece genial. Si terminas séptimo y pierdes dos partidos consecutivos, probablemente no has sido lo suficientemente bueno como para avanzar en los playoffs, de todos modos. Esa es la verdad.”

El propio entrenador ya había abordado este torneo con una gran dosis de humor cuando había sido cuestionado sobre ello el pasado mes de marzo. “Si somos novenos o décimos, me encantará el play-in”, afirmó entonces. “Si acabamos en séptima u octava posición, me parecerá una tontería.”

Así, los Warriors afrontan una semana vital en el devenir de su temporada. Todavía queda por esclarecer quién será su rival en el play-in y cuántos partidos deberán de afrontar para lograr el objetivo de jugar los playoffs. Ya allí, de confirmarse, se presentan como un rival muy peligroso para los dos grandes cabezas de serie: Utah Jazz y Phoenix Suns.