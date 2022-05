Steve Kerr se reincorpora a los Warriors para las finales del Oeste

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, oakland.- Tras verse obligado a delegar en Mike Brown al entrar en los protocolos de salud y seguridad de la NBA contra el coronavirus, Steve Kerr está listo para volver plenamente al trabajo y dirigir a los Warriors en las finales de la Conferencia Oeste ante Dallas.

El head coach de Golden State dio positivo un par de horas antes del Game 4 frente a Memphis y desde entonces se ha ausentado en tres encuentros. Kerr tomó la decisión de aislarse del equipo antes de dar positivo. Sintió síntomas leves, llamó a Mike Brown para decirle que quizás debería hacerse cargo del equipo y poco después dio positivo. Kerr señala que su mayor preocupación era no contagiar a los jugadores.

«Sentí que si transmitía esto al equipo, nunca me lo perdonaría. No es fácil sentarse en casa y mirar, pero los síntomas fueron leves y simplemente llegó mi turno. Parece que en los últimos dos años, prácticamente todos en nuestro cuerpo técnico y equipo lo han tenido en algún momento. Así que solo era mi turno. Por suerte, no lo pasé mal», explica.

Pese a no poder estar en persona con el equipo, Kerr hizo todo lo posible por mantenerse en comunicación constante. El técnico tuvo reuniones telefónicas con sus asistentes, videoconferencias con los jugadores y charlas con Mike Brown, a quien elogia el trabajo realizado.

«Mike estuvo fantástico. Todo el personal estuvo excelente. Pero Mike en particular… qué situación tan difícil para él, especialmente dado que Sacramento acababa de contratarlo. Tenía muchas cosas que hacer… Ejercía mucha presión sobre Mike. Todo el personal estuvo genial. Mike hizo un trabajo fenomenal».

Relacionado