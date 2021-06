Steve Kerr revela habrá cambios en el staff técnico de los Warriors

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Cuando los Golden State Warriors arranquen el training camp con vistas a preparar el curso 2021-22, quizá el mayor cambio interno se haya producido en la confección del cuerpo técnico.

La franquicia de San Francisco ha tenido que hacer frente a numerosos contratiempos a lo largo del curso, pero desde el seno de la organización han visto necesario un cambio de filosofía dentro del organigrama deportivo a las órdenes de Steve Kerr.

“Habrá algunos cambios”, afirmó el head coach en The TK Podcast del periodista Tim Kawakami. “He hablado con el personal al respecto. Me he reunido con todos los chicos. Un cuerpo técnico no es diferente a una plantilla. En ocasiones se vuelve un poco obsoleto y necesitas nueva energía, mover algunas cosas y cambiar roles.”

De momento, el técnico no ha querido desvelar de manera concreta ninguno de estos cambios al no haber tomado una decisión definitiva al respecto. “No voy a entrar en detalles”, continuó Kerr. “Sería injusto para todos los muchachos ya que todavía no he tomado ninguna decisión. Estamos discutiendo muchas cosas y habrá algunos cambios, pero no sé exactamente cuáles serán. Solo siento que estamos actualmente en una posición en la que necesitamos una pequeña sacudida dentro de la organización.”

Los Warriors se quedaron a las puertas de los playoffs tras caer derrotados ante los Memphis Grizzlies en el partido definitivo del torneo play-in. Tras dos campañas consecutivas sin pisar la post-temporada y el cuentakilómetros de Stephen Curry superando la treintena, la franquicia de la Bahía quiere poner toda la carne sobre el asador para luchar de nuevo por el anillo.

