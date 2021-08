Steve Kerr quiere ser el próximo seleccionador de Estados Unidos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- De vuelta de Tokyo y con una medalla de oro al cuello, Steve Kerr ya se ha vuelto a poner manos a la obra en la planificación de temporada de los Golden State Warriors. El técnico ha aprovechado la tranquilidad de estas primeras jornadas para hablar sobre su periplo olímpico como integrante del staff de Gregg Popovich. Ante las preguntas sobre ser el posible heredero del veterano entrenador, Kerr se ha mostrado abierto a oportunidades. “Por supuesto que estaría interesado. Hay muchos candidatos de gran nivel, pero sería un honor”.

Popovich aún no se ha pronunciado sobre su continuidad en el Team USA. Pero a sus 72 años y dado el alivio que le ha supuesto el oro, no sorprendería que en 2024 no fuese el inquilino del banquillo estadounidense. El ascenso de Steve Kerr podría estar estrechamente relacionado con la vuelta de Stephen Curry al concurso olímpico. Curry no ha vuelto a ponerse el uniforme estadounidense desde el Mundobasket que ganó en 2014. Sobre su vuelta ha opinado también Kerr. “No creo que tenga ni que convencerle. Probablemente, las Olimpiadas sean el único logro que le queda por tachar en su lista. Creo que sería un gran objetivo si decide perseguirlo”.

El propio base ha declarado hace poco tener intención de acudir a París en 2024, después de renunciar en 2016 a Río y quedarse fuera de Tokyo a última hora por la compresión del calendario.

