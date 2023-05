Steve Kerr elogia a Kevon Looney: «Es uno de los mejores pívots de la liga»

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Golden State Warriors han sudado de lo lindo para doblegar a los emergentes Sacramento Kings en primera ronda de playoffs. La eliminatoria se decidió este domingo en un ‘Game 7’ en el que Stephen Curry completó una actuación histórica que se saldó con 50 puntos y victoria para los vigentes campeones de la NBA.

El base cerró la serie con un promedio anotador de 33,7 puntos por encuentro, pero no fue, ni mucho menos, el único pilar sobre el que se sustentó la clasificación para Semifinales de Conferencia. Kevon Looney aportó un doble-doble de 11 puntos y 21 rebotes, diez de ellos ofensivos, que permitió a los Warriors asegurar la pintura y disfrutar de muchas oportunidades para anotar. De hecho, los de Steve Kerr sumaron 11 puntos de segunda oportunidad tan solo en el tercer cuarto.

Looney alcanzó la barrera de los 20 rebotes en tres de los partidos de la eliminatoria, todos ellos saldados con victoria. Así, el ‘big-man’ finalizó la serie con un promedio de 15,1 capturas por noche. Su presencia interior fue clave para el triunfo y su técnico, Steve Kerr, no dudó en elogiar su rendimiento tras el partido.

«Creo que Loon es uno de los mejores pívots de la liga. Realmente lo creo», afirmó el entrenador jefe de los Warriors. «La gente no le da tanto reconocimiento porque no hace mates, tiros de tres puntos y todo eso. Pero este tipo es un ganador nato. Es una máquina y no estaríamos aquí sin él.»

Looney ya fue un jugador importante en el anillo conquistado por los Warriors la pasada campaña. Ahora, aspira a mejorar aún más su rendimiento, lo que agradecerán los Warriors de cara a lograr su objetivo, que no es otro que revalidar el título. «Solo hago mi trabajo ahí fuera», lo resumió el propio Looney.

