Steve Kerr: “Durant es más talentoso que Jordan”

Pese a la eliminación de los Nets en segunda ronda, Kevin Durant ha sido indiscutiblemente uno de los mejores si no el mejor jugador de estos playoffs. El alero, a base de exhibiciones como sus 49 puntos del Game 5 ante los Bucks, mantuvo con vida a Brooklyn aun con las lesiones de Irving y Harden, lo que hizo que se preguntase a Steve Kerr sobre su ex pupilo en una entrevista para NBC Sports. El técnico, ex compañero de Michael Jordan en su época como jugador, no dudó en deshacerse en elogios para KD, atreviéndose incluso a ponerlo por encima de la leyenda de los Bulls a nivel de talento puro.

“Creo que es el jugador más talentoso del planeta, quizás incluso de todos los tiempos. Creo que es más talentoso que Jordan, de verdad” afirmó. “Sé que estoy diciendo algo serio, pero Kevin es completamente diferente. Es un jugador de 2,08 con la habilidad de un base, un rango ilimitado de tiro, es buen pasador, buen taponador… Verle jugar este año ha sido verdaderamente gratificante”.

Kerr dirigió a Durant en los tres años que formó parte de la plantilla de Golden State, un periodo que se saldó con dos anillos y dos MVP de las Finales para el alero. El último partido que Kevin disputó bajo sus órdenes fue el duelo en el que sufrió la lesión que le tuvo un año y medio apartado de las pistas, un suceso que Steve ha recordado para incidir en lo mucho que le reconforta verle volver a este nivel.

“Cada vez que pienso en lo que hizo por nuestra franquicia, no solo al ayudarnos a ganar títulos, sino arriesgarse a jugar con problemas físicos y sufrir la lesión en el Aquiles, lo único que quiero es verle sano jugando al nivel al que lo ha hecho en estos playoffs. Es una enorme alegría para todos nosotros”.

