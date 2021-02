Steve Kerr: “Curry es el mejor Warrior de todos los tiempos”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Stephen Curry ha marcado un antes y un después en la NBA actual. El de Akron ha liderado uno de los mejores equipos de la historia y con un juego innovador ha forjado un legado en la última década. Cinco finales consecutivas, tres anillos y numerables récords individuales y colectivos lo sitúan como un nombre a tener en cuenta cuando se hable de los mejores jugadores habidos y por haber. Esta temporada, todo apunta a que los Golden State Warriors se encuentran un escalón por debajo de otros equipos. Pero Steph sigue a lo suyo.

Hace poco más de una semana, el buque insignia de los de la Bahía superó a Reggie Miller como el segundo jugador con más triples en la historia de la NBA. Con más de 2.560 tiros de tres anotados en apenas 715 encuentros, Curry se acerca a Ray Allen. El ex de los Celtics es el jugador que más triples ha anotado en la historia de la Liga con 2.973 en 1.300 partidos. Pero este no ha sido el único hito logrado por Stephen durante estos día. Anoche logró 38 tantos ante los Celtics. Este puntaje le valió para superar los 17.000 puntos con la camiseta de los Warriors, una cifra que solo está al alcance de Wilt Chamberlain. En seis temporadas el histórico center logró llegar hasta los 17.783.

No obstante, Steve Kerr cree que Stephen Curry es el mejor jugador que ha pasado por la franquicia: “No tengo idea de cuántos puntos tiene que hacer para alcanzar al primero. ¿Supongo que es Rick Barry?. Oh, ¿Wilt? Wilt Chamberlain? Oh, no es un mal nombre. Steph es un jugador increíble. Si me preguntas, es el mejor jugador de los Warriors de todos los tiempos”. Con él a la cabeza se han logrado tres de los seis campeonatos que tienen en sus vitrinas. Los otros se registraron en los años 1947, 1948 y 1956.

A sus 32 años, el alma de esta generación dorada todavía tiene mucha cuerda. Días atrás, declaraba estar totalmente recuperado de sus molestias físicas y encontrarse a un buen nivel. No cabe dudas de que si mantiene el tipo logrará superar a Wilt y Miller: “Obviamente, me queda mucho más en el depósito y espero poder llegar a eso. He jugado durante 12 años y logrado grandes cosas. Cada vez que te ponen a la altura de Wilt, es bastante surrealista en todos los sentidos”, agregó el base.