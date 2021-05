Steve Kerr cree que se han perdido fundamentos en el rebote y la defensa

Comparte esta noticia

EL NUEVO El entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, cree que la falta de fundamentos en el rebote se ha convertido en uno de los problemas más persistentes entre los jugadores de la NBA en la actualidad. De forma más concreta, el técnico mencionó la falta de compromiso en el box-out, es decir, en los bloqueos para cerrar el rebote defensivo.

“Esta es la NBA moderna. Los muchachos no hacen box-outs. Es así”, afirmó Kerr después de que su equipo fuera superado en el rebote (57-34) durante la derrota de este jueves contra Minnesota Timberwolves.

“Todas las noches en el League Pass veo lo mismo. Los jugadores dejan que los rivales entren desde el lado débil y solo piensan en coger el rebote. Es una enfermedad muy extendida en la NBA”, prosiguió el head coach. “El problema es que si eres un equipo pequeño como nosotros, los rivales te harán más daño que a otros equipos.”

Además de estas carencias en el rebote, Kerr cree que los jugadores de la actualidad tampoco tienen nociones suficientes sobre cómo defender. Una problemática que, según el técnico, se debe a la falta de entrenamiento en esta faceta durante las etapas en el instituto y la universidad respecto a generaciones anteriores.

“El nivel de habilidad de los jugadores es asombroso. Pero esas pequeñas cosas, como el balance defensivo en transición, se pasan por alto. Todas las noches veo que los equipos permiten que un tipo los supere en transición para anotar una bandeja. Lo hacemos todos. Todos los equipos. Si hicieras eso hace 25 años, tu entrenador te sacaría de la pista y no volverías a jugar. Ahora todo el mundo lo hace y, como entrenador, no puedes ir contra el mundo. Así que hay ciertas partes del juego que son simplemente diferentes, los jugadores no están tan concentrados en ellas. Y creo que es solo porque estamos en una época diferente.”

Steve Kerr habla con conocimiento de su casa. Esta temporada, los Warriors tienen el tercer peor índice (47,7%) de rebotes de toda la NBA y es el segundo equipo que más rebotes permite (47,6) a su rival por partido tan solo por detrás de Houston Rockets (47,9).