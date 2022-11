Steve Clifford confía en ver a unos Hornets más físicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CHARLOTTE.- Las lesiones han condicionado en exceso las primeras semanas de temporada de los Charlotte Hornes. Actualmente ocupan la penúltima posición de la Conferencia Este con un balance de 4-11 y el tercer peor ataque de toda la liga. No obstante, el técnico Steve Clifford cree que el equipo exhibirá una mayor fortaleza una vez que recuperen a todos sus jugadores.

«Creo que somos vistos como un equipo ofensivo fino pero creo que existe mucha dureza en esta plantilla», afirmó Clifford, según recoge el Charlotte Observer. «Cuando tengamos a todos sanos vamos a ser un equipo que juegue mucho más físico.»

Siendo un entrenador jefe más volcado en minimizar la ofensiva rival, Clifford añadió que espera que esa transformación se sostenga desde la propia defensa de los Hornets. «No veo ninguna razón por la que no podamos ser buenos en todas esas áreas: rebote defensivo, transición defensiva, mantener el balón fuera de la pintura, luchar los balones sueltos, colocar buenas pantallas,… No veo por qué no podemos hacer eso.»

Tras recuperar a LaMelo Ball después de perderse las primeras semanas de competición debido a un esguince de tobillo, los Hornets aún tienen en la enfermería a Gordon Hayward y Cody Martin. Este último estará de baja durante las próximas seis semanas tras pasar por el quirófano para corregir una lesión en su rodilla izquierda.

Relacionado