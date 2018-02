Stephon Marbury se retira del baloncesto a los 40 años

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Stephon Marbury anunció que pone fin a su carrera como jugador profesional de baloncesto. El que fuera base NBA y todo un ídolo en China, se retira a los 40 años, excepto que algún equipo de la Liga llame a su puerta. “Estoy muy cansado. He jugado al baloncesto como profesional 22 años. Estoy satisfecho cómo van a quedar las cosas. Estoy en paz conmigo mismo”.

‘Starbury’ llegó a la NBA en 1996, cuando fue elegido en el puesto #4 del draft por Milwaukee Bucks y automáticamente fue traspasado a Minnesota Timberwolves, donde marcó una época. Desde entonces pasó New Jersey Nets (1999-01), Phoenix Suns (2001-04), New York Knicks (2004-09) y Boston Celtics (2009). En todo ese tiempo fue dos veces all-star, pero donde de verdad encontró su sitio fue en la CBA China, donde ahora pone un punto y final a su carrera.

“He ganado tres campeonatos en un país en el que no entiendo el lenguaje. Alguien puede pensar que es fácil para los estadounidenses jugar allí, pero no lo es. He logrado muchísimas cosas en un país en el que el baloncesto se ha ido convertido en algo muy importante. Merezco estar en el Hall of Fame. Mis números lo merecen, lo que he hecho por la globalización del juego también. Es el Hall of Fame del baloncesto, no el de la NBA”.

Relacionado