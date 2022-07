Stephen Curry a los Warriors: «Quiero que este sea mi único hogar»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Decir que Stephen Curry es feliz en los Warriors es una perogrullada. Lleva 13 años en la organización, ha ganado cuatro anillos, ha sido dos veces MVP de la temporada y una de las Finales de la NBA. Lo tiene todo. Es considerado uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto y tiene el mejor contrato; uno que no expira hasta la conclusión de la temporada 2025-26. Son cuatro años por delante para seguir disfrutando de la canasta, pero… ¿y después? La estrella de los californianos no tiene solo claro que quiere pasar toda su carrera en ‘su equipo’, sino que más allá de la misma estaría seguir trabajando y viviendo en la Bahía.

«Conozco esto. Acabo de terminar mi 13° año aquí. Poder decir que he jugador para un equipo toda mi carrera… Con los 10 años que he pasado en Oakland y estos tres últimos en San Francisco, puedo decir lo especial que es este lugar. Además, aquí puedes cubrir la necesidad de abordar algunos desafíos y hacerlo de manera significativa. Honestamente, no quiero irme nunca. Quiero que este sea mi único hogar, incluso pensando en lo que sucederá una vez se termine el baloncesto», comenta en una entrevista durante su presencia en un partido de béisbol.

Que Curry hable con tal cariño del tiempo que lleva vivido con los Warriors no sorprende en absoluto. Como hemos comentado, allí tiene todo lo necesario (y más) para cumplir sus sueños deportivos. Si a eso le sumas la ubicación… pues queda poco por decir. A estas alturas la única duda es qué hará más allá de 2026. Para entonces tendrá 38 años y desconocemos si querrá seguir jugando o no. Pero no debemos preocuparnos por ello. Nuestro único cometido es disfrutar de su baloncesto.

