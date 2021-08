Stephen Curry ve a Klay Thompson con gran confianza para su regreso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Han pasado más de dos años desde la última vez que Klay Thompson disputó un partido oficial con la camiseta de Golden State Warriors.

El escolta se hallaba en el prime de su carrera cuando se desgarró el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante el sexto partido de las Finales de 2019. Superada esta y cuando ya apuraba los plazos finales de la recuperación, una nueva lesión, esta vez en el tendón de Aquiles, le dejó fuera de juego durante todo el curso 2020-21.

Sumergidos ya en la disputa de las Ligas de Verano, Stephen Curry y los Warriors son consciente de lo importante que es el regreso de Thompson, tanto a nivel individual como en lo referente a las posibilidades de anillo del equipo. El base, quien recientemente ha firmado una renovación por cuatro años y 215 millones, ha compartido su optimismo con la etapa final de la recuperación de su compañero.

“Está con mucha confianza y energía”, afirmó Curry para el medio ESPN tras un partido reciente de los Warriors en la Liga de Verano. “Se encuentra en un buen momento mental después de dos largos años. No vamos a seguir recordándole cuánto tiempo ha pasado fuera pero él sabe el trabajo que tiene por delante y la oportunidad de volver a ser el Klay que todos conocemos y adoramos. Así que está trabajando y, con suerte, podremos ayudarle a superar esto y llevarlo de vuelta a la cancha.”

Después de perderse los playoffs por segunda campaña consecutiva, los Warriors han entrado en la temporada baja con la necesidad de reforzar su plantilla para volver a luchar por el campeonato. Las dos selecciones del draft, Jonathan Kuminga y Moses Moody, responden a una rentabilidad a largo plazo, pero también reclutaron veteranos como Andre Iguodala, Nemanja Bjelica y Otto Porter Jr. a través de la agencia libre. Así, los de la Bahía comenzarán la próxima temporada con un roster más profundo y versátil.

Dicho esto, en San Francisco son conscientes de que la etiqueta de contender dependerá notablemente del nivel al que sea capaz de regresar Klay Thompson. Una reaparición que, de momento, sigue sin tener una fecha establecida.

“Dependerá principalmente de cómo esté Klay”, reconoció el presidente Bob Myers sobre las posibilidades de anillo. “Pero no sé cuándo ni cómo será. Solo esperamos que esté saludable. No quiero presionar sobre la fecha porque no será a comienzos de temporada. No estará en el primer partido.”

De este modo, en el seno de los Warriors están muy entusiasmado con el progreso del Splash Brothers. Thompson querrá demostrar que todavía tiene mucho baloncesto que ofrecer y, a su vez, los Warriors ratificar que pueden luchar por otro campeonato más durante la ‘Era Curry’.

