Stephen Curry será baja durante varias semanas para los Warriors

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Palo gordo para los Warriors. Stephen Curry no podrá participar en los próximos partidos de Golden State debido a una lesión. Según ha informado la franquicia de San Francisco, Curry sufre desgarros parciales en los ligamentos tibiofibulares superiores y la membrana interósea, lo que le hace ser baja segura para las siguientes fechas.

Aunque los Warriors no han querido arriesgarse a dar un plazo estimado para su baja hasta que no haya más «claridad» en los próximos días, fuentes de Adrian Wojnarowski de ESPN aseguran que Curry no jugará como mínimo hasta después del All-Star Game, el cual está programado para el fin de semana del 18 y 19 de febrero. Los siguientes partidos tras el parón por el All-Star se disputarán el jueves 24 de febrero.

Curry sufrió un golpe al chocar contra McKinley Wright durante el partido que Golden State jugó ante Dallas este sábado. A partir de ahí se puso a cojear y ya no volvió a pista pese a que el incidente sucedió durante el tercer cuarto. El base se sometió a una radiografía sin que ésta aportara daños más graves y hubo de esperar al domingo para conocer la dolencia exacta, en el contexto de que ya había sufrido un golpe en la misma zona durante el partido contra los Nuggets del pasado jueves.

En la presente temporada Curry promedia 29,4 puntos, 6,3 rebotes y 6,4 asistencias con un 49,5% en tiros de campo. Hace algunas semanas el cuatro veces campeón de la NBA se perdió 11 partidos a causa de una lesión de hombro que los Warriors saldaron con una marca de 6-5.

Hasta el fin de semana del All-Star los Warriors jugarán cinco partidos contra Thunder Blazers, Lakers y un back-to-back ante Wizards y Clippers. El primer partido tras el All-Star Weekend será contra Los Ángeles Lakers.

