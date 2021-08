Stephen Curry: “Queremos ganar, y quien no piense así, tendrá problemas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Stephen Curry ha sellado recientemente su renovación con Golden State Warriors por cuatro temporadas adicionales y 215 millones de dólares. El base estrella formado en Davidson permanecerá en la franquicia de Oakland mínimo hasta los 38 años de edad.

Curry ha hecho historia en la NBA siendo el primer jugador que firma dos contratos consecutivos por encima de los 200 millones de dólares.

“Es increíble pensar en todo lo que me ha ocurrido en estos últimos doce años”, admitió Curry al medio The Athletic. “Donde estamos actualmente y lo que tratamos de hacer es conseguir otro campeonato. Pensar en estar en la Bahía por otros cinco años, llevándome hasta los 38. Estoy marcando todas las casillas de todo lo que deseo hacer en mi carrera deportiva”, explicó.

Entrada la campaña 2021-22 se encontraba en su último año garantizado valorado en 45 millones de dólares. Sin embargo, la gerencia comandada por Bob Myers no lo ha pensado ni un solo minuto y se ha asegurado de forma rápida y ágil el futuro deportivo de su jugador más influyente.

Además, desde el Draft 2021 han llegado los jóvenes valores Jonathan Kuminga y Moses Moody, y en la agencia libre han sellado las contrataciones de Otto Porter Jr. y Nemanja Bjelica.

“Las selecciones del Draft me encantan”, destacó Curry. “Hay mucho potencial en ellos para implementarlos en nuestro sistema y poder desarrollarlos”, agregó.

“Nuestro esfuerzo está ahí. Solo hemos entablado conversaciones con aquellos que piensen que lo más importante es ganar. Y si alguien no está con eso, entonces vamos a tener problemas. Y no creo que me haya apuntado aquí otros cinco años para nada. Tengo esa sensación, que podemos ganar”, reconoció.

Además de los recientes fichajes y novatos vía Draft, desde Golden State esperan (y desean) que el otro miembro de los Splash Brothers esté totalmente recuperado para iniciar el nuevo curso tras dos años en el dique seco por sendas graves lesiones. Asimismo les acompañarán Draymond Green, Andrew Wiggins, James Wiseman, Kevon Looney, Jordan Poole o Eric Paschall entre otros.

