Stephen Curry podría no volver a jugar en toda la temporada

EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO.- Si las alarmas ya estaban encendidas en Golden State, una noticia de última hora parece haberlas hecho resonar por todo lo alto: según el periodista Ric Bucher, de Bleacher Report, Stephen Curry podría no volver a jugar en lo que resta de temporada.

Curry fue sometido a una operación quirúrgica en su mano izquierda, y los Warriors anunciaron que se perdería unos tres meses de competición. Sin embargo, y según esa información de Bucher, “una fuente del propio equipo dice que la fractura en la mano era peor de lo que se pensaba inicialmente, y es poco probable que vuelva a jugar en este curso”.

Aunque todo se haya complicado y esos tres meses vayan a ser más, Bucher ha especificado que no es que la lesión por sí misma le vaya a tener fuera tantísimo tiempo, sino que ese motivo, más los malos resultados del equipo y la probable no clasificación para los playoffs harán que los Warriors decidan que Curry no vuelva a pisar una cancha en toda la campaña. De momento, y ciñéndonos a la realidad del estado médico de Curry, el jugador será revaluado en febrero, fecha en la que se podrá establecer y dilucidar con más claridad si volvemos a ver al base de Akron en las pistas.

Todo comenzó en el tercer cuarto del partido que disputaron ante los Suns. Curry chocó con Aron Baynes en su intento de penetrar a canasta y ambos se fueron al suelo. Por desgracia, el australiano lo hizo sobre la mano del base, que no estaba bien apoyada, impidiéndole continuar y haciéndole poner rumbo a vestuarios.

Justo lo que directivos, técnicos, compañeros y fans de los Warriors necesitaban para poner el grito en el cielo de la penitencia tan honda que les aguarda en la presente temporada.

De hecho, si Stephen Curry estuviera fuera de combate para todo el curso, los Warriors seguro que reconsiderarían la recuperación de Klay Thompson. Si ya el escolta no tenía asegurada su vuelta a la competición esta temporada (lo admitió el propio Kerr), de confirmarse lo peor con Curry, seguro que en la Bahía optarían por esperar aún más en el caso de Klay; en este caso también a la temporada siguiente, como Curry.

Lo niegan desde los Warriors

Minutos después de publicarse la información de Bucher, varias fuentes de los Warriors revelaron al diario San Francisco Chronicle que aquello no tenía credibilidad alguna. “Eso es basura”, pudo revelar una de ellas.

“Como hemos dicho, Curry volverá a ser evaluado en tres meses y a partir de ahí ya veremos. No hay razón ahora para creer que no podrá jugar esta temporada”. Así, no de manera oficial, pero desde dentro de Golden State se desmiente que hayan sonado todas las alarmas por su dos veces MVP de la NBA.