Stephen Curry no se arrepiente por no estar en los Juegos Olímpicos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Es quizás el gran ausente en la selección de Estados Unidos que disputará los Juegos Olímpicos de Tokio. Stephen Curry sonó desde el primer momento como un posible integrante del Team USA. Siendo uno de los mejores jugadores de la NBA, el hecho de que no hubiese llegado a playoffs con los Warriors empujaba a ello. Sin embargo, poco a poco se fueron sumando nombres a la lista que dirigirá Gregg Popovich sin que el dos veces MVP se apuntase a la misma. Finalmente, y como ya parecía un hecho, se confirmaba su renuncia.

Ahora, con la selección estadounidense preparando el torneo internacional en Las Vegas, Curry ha sido cuestionado justo por si cree que debería haber tomado otra decisión. El base aclara que no se arrepiente de haber dicho ‘no’.

“Fue una decisión difícil. Saliendo de una temporada tan condensada, con los protocolos y encontrándome en este momento de mi carrera, está claro que valoro qué hacer en la offseason. Estoy trabajando sobre la cancha, pero ir a jugar supondría que pueden pasar muchas cosas. Respeto a todos los jugadores que van y juegan en Las Vegas y les deseo todo el éxito y una medalla de oro para demostrarlo. Simplemente no era lo correcto para mí. Estoy plenamente convencido de esa decisión. No me arrepiento en absoluto. Obviamente, estoy bien aquí estoy jugando golf y divirtiéndome con mi familia. Es algo personal”, explica disfrutando de una de sus grandes pasiones, el golf.

El calendario y el esfuerzo realizado durante la campaña ha tenido un importante peso en la decisión de Stephen Curry, quien admite igualmente que el ver cómo ha habido tantas lesiones en las últimas semanas también ha pesado para que no esté en el país asiático representando a su país.

“Se tiene todo en cuenta. Analizo cómo me siento física y mentalmente y observo lo que está sucediendo en la liga. No hay una razón única, pero al final debo decidir si quiero estar jugando o no. La respuesta finalmente fue ‘no’. Ahora me toca prepararme para la próxima temporada. Tengo un plan a seguir para estar listo para cuando empiece el siguiente training camp”, expresa.

Relacionado