Stephen Curry no pone límites a su carrera en el baloncesto

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- Hace tiempo que Stephen Curry cumplió con sus metas en la NBA, más si cabe tras lograr su cuarto anillo en el verano de 2022. Sin embargo, tal éxito no ha reducido su ilusión por seguir jugando y marcarse nuevos objetivos; tanto es así que al ser cuestionado por si su carrera podría alargarse tanto como la de LeBron James –va a iniciar su 21ª campaña– no duda en señalar que no se pone límites.

«Puede que esté en algún punto dentro de ese rango, pero lo cierto es que nunca me imaginé siendo una persona de más de cuarenta años que intenta aferrarse a ello para salvar su vida… ¿Pero quién sabe cómo se verá o se sentirá mi cuerpo en ese momento? Me quedan tres años de contrato, así que cuenta al menos con eso. A partir de ahí, ya veré», comenta durante su participación en el podcast Gils Arena.

Cuestionado por su legado, la estrella de Golden State Warriors señala que nunca ha dado por seguro que se fuese a sentar en la mesa con las grandes leyendas que ha dado la Liga.

«Tengo la suerte de saber que no importa cuántos años juegue. Se trata de jugar para una franquicia y ser parte de ese grupo de leyendas que han logrado esa hazaña y han ganado al más alto nivel. Tampoco lo he dado nunca por sentado. Tienes a los Kobe Bryant, Magic Johnson, Dirk Nowitzki, Tim Duncan… Esos muchachos ayudaron a establecer una cultura, ganaron, lo hicieron con muchas combinaciones diferentes de plantilla y diferentes momentos de sus carreras», sentencia.