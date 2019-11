Stephen Curry convencido de que jugará antes que concluya temporada regular

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN INTERNACIONAL.- El base estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, se mostró ilusionado porque cree que podrá volver a competir antes de que concluya la temporada regular.

Curry, que sufrió la fractura de la mano izquierda el pasado 30 de octubre, durante una derrota de los Warriors ante los Suns de Phoenix, dijo a los periodistas que la operación a la que sometió el pasado 1 de noviembre fue todo un éxito y que cada día se sentía mejor.

En sus declaraciones, efectuadas antes del comienzo del partido que enfrentó a los Warriors y los Jazz de Utah (108-122), Curry reconoció que al principio la lesión le afectó anímicamente.

“Pero ahora espero estar listo para jugar. No sé cuándo. En algún punto al inicio de la primavera. Sólo es cuestión del proceso de rehabilitación”, adelantó Curry. “Obviamente, nunca me había fracturado nada ni enfrentado con una lesión como esta en la mano, (pero) estoy emocionado por la posibilidad de que el resto de la temporada no esté perdido”.

Curry, que estará previsiblemente fuera de las pistas al menos tres meses, dijo que necesitará someterse a otra operación dentro de unas semanas.

“Probablemente sea a principios de diciembre para cambiar algunos de los clavos que pusieron”, explicó Curry.

Por su parte, el entrenador de los Warriors, Steve Kerr, declaró que tiene la esperanza de que su base estrella acompañe al equipo el máximo tiempo posible en los próximos meses.

“Ya conocen a Steph (Curry). Es muy práctico. No se emociona demasiado ni se deprime tanto”, explicó Kerr. “Más que nada, sé que está aburrido, que quiere ser parte de esto, quiere estar en el campo. Sólo debe ser paciente, estar sano. Una vez que esté sano y listo, estará en la cancha”.

