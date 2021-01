Stephen Curry confía en la mejora de los Warriors

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La temporada de los Golden State Warriors no ha empezado como los más románticos esperaban. Los de la Bahía suman un equilibrado récord de seis victorias y seis derrotas, aunque se preveía mucho más de ellos. Después de incorporar a piezas como James Wiseman o Kelly Oubre Jr todo apuntaba a que los de Steve Kerr iban a ser mucho más competitivos. Pero un frío inicio de competición les quitó todas las etiquetas positivas que se le había puesto a este equipo y revalorizó a jugadores como Draymond Green o Klay Thompson. Quienes, ausentes, hicieron ver la importancia que tenían en el equipo.

El que nunca dejó de funcionar fue Stephen Curry, que a medida que ha avanza el campeonato va sacando su mejor versión. Echándose el equipo a la espalda con actuaciones estelares y detalles que recuerdan a su nivel de antaño, está siendo de lo mejor de esta temporada para los californianos. Además, la vuelta de Draymond Green y los diferentes ajustes que ha ido realizando Steve Kerr han ayudado a que la plantilla se sitúe en una dinámica ascendente.

De esta mejora diaria ha hablado precisamente Steph, que ve como empiezan a encajar todas las piezas en estos Warriors. Después de su derrota ante los Denver Nuggets, el jugador franquicia dijo lo siguiente: “6-6 con nosotros aprendiendo sobre la marcha, y teniendo en cuenta que Draymond se perdió los dos primeros, es un lugar sólido para estar. Podemos jugar mucho mejor y, con suerte, nuestro récord nos indicará cuando estamos mejorando (…). Supongo que me gusta dónde estamos”. Unas declaraciones que transmiten positivismo y obligan a creer en un equipo que ha cambiado mucho y todavía está buscando su orden interno.

Está por ver cómo afecta este titubeante inicio a los Warriors en una temporada más corta. Parece un hecho que no volverán a sus mejores cotas, pero si parecen un equipo dispuesto a luchar por el factor cancha en una siempre ajustada Conferencia Oeste. No obstante, la temporada anterior nos demostró que de poco valen las victorias en temporada regular si no tratas de solventar tus problemas y encontrar una variedad de recursos considerable en todos los aspectos del juego. Pues tal y como se ha mostrado Steve Kerr como entrenador, todo apunta a que la regular season va a estar enfocada en hacer un equipo sólido y competitivo.