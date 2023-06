Stephen Curry: «Cada equipo en el que ha estado Chris Paul mejora»

EL NUEVO DIARIO, OAKLAND.- «Esto ya no es 2014». La frase pertenece a Stephen Curry y la utilizó para provocar a su rival Chris Paul el pasado mes de marzo; sin embargo, a día de hoy también demuestra también cómo pueden cambiar las relaciones en el vertiginoso mundo de la NBA. Los enemigos ahora son amigos y el dos veces MVP de la Liga ha conversado por primera vez sobre su nuevo compañero de equipo en los Golden State Warriors.

«El negocio es una locura», le ha dicho Curry al periodista de The Athletic, Anthony Slater. «Si nos hubieses preguntado hace seis meses si esto era algo que podía pasar, la respuesta probablemente habría sido ‘no’ (…) Cada equipo en el que ha estado CP3 mejora. Es lo más consistente en él. Todo el mundo hablará de la edad. Depende de nosotros averiguar cómo funcionan todas las piezas», aseguró.

CP3 llega a la franquicia californiana en un traspaso que envió a Jordan Poole a los Washington Wizards. Con 38 años de edad y 18 temporadas de experiencia, está tras la pista de su primer anillo de campeón. El base ha decidido dejar atrás la enemistad deportiva, que incluyó eliminaciones directas en playoffs, crossovers impactantes y celebraciones con trash talk, para buscar su corona y la quinta del histórico triplista.

Por su parte, Klay Thompson igualmente ha ofrecido su punto de vista sobre la contratación de Paul. «Es raro porque tuvimos muchas batallas en el pasado y él ha liderado tantos equipos que estuvieron cerca de eliminarnos, o nos eliminaron como en 2014. Es un honor tener la oportunidad de jugar con uno de los mejores jugadores de tu generación», aseveró.

La gerencia de los Warriors decidió cambiar a Poole, clave en el último campeonato del equipo, pero que no tuvo un buen desempeño en la última postemporada. El baloncestista de 24 años de edad ostenta un contrato de cuatro años por un valor de 128 millones de dólares y la franquicia busca mayor flexibilidad salarial. «Odié perder a ‘JP’. Sé que aún no es oficial, así que no quiero hablar demasiado. Pero esa es la parte dura del negocio, ver a un joven despuntar y luego es traspasado», lamentó Curry.

Tal como mencionó Curry, esto ya no es 2014, es la víspera de la temporada 2023-2024 y veremos a Curry y Paul juntos, luchando por un mismo objetivo.

