Stephany Kim sobresale en el AJGA; obtiene segundo lugar

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- La golfista dominicana Stephany Kim demostró una vez más su talento al quedar en el segundo lugar en el Celadon Junior Championship by Marina Alex, torneo efectuado en New York, dentro del American Junior Golf Association (AJGA), en el campo de golf The Saint Andrew’s Golf Club, de New York.

La juvenil de Santiago tuvo rondas de 74+76+74, para totalizar 224 golpes, quedando en el segundo puesto. Yoona Kim y Ka Yee Kwok quedaron primero y tercero, respectivamente, en un field de 96 jugadores, 36 femeninas.

“Más allá de bendecida de haber tenido la oportunidad de jugar en el campo más antiguo de América. Tuve un tiempo increíble en el AJGA esta semana con tres buenas rondas”, dijo Stephany, quien pertenece al Tour Nacional Juvenil, que organiza la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf).

En la velada participaron golfistas de todo el mundo, entre ellos de Korea, Canadá, Estados Unidos, China, Tailandia.

Stephany ha ganado varios eventos en el 2019, siendo el más importante el Nacional Juvenil de Fedogolf. También ha sido Atleta del Año de la ACDS de Santiago.

