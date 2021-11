Stephanie Nuesi, la dominicana que logró el sueño de ser analista de Google

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La dominicana Stephanie Nuesi, con 22 años de edad logró convertirse en analista financiera para YouTube de la empresa de Google, luego de que a los 16 años decidiera ir a los Estados Unidos.

Al ser entrevistada por la periodista Lorenny Solano en el programa “Dominicana Buenas Noches”, Carmen Stephanie Nuesi Peralta reveló que creció en los Mameyes realizó sus estudios de primaria y bachiller en República Dominicana y que se considera una persona extrovertida y que eso la ayudó a ir por lo que quiere.

Durante la entrevista narró que hizo un técnico de contabilidad en bachillerato y que esos conocimientos le abrieron la mente de lo que se podía hacer en contabilidad y finanzas.

Dijo que cuando fue a Nueva York, Estados Unidos, quiso explorar más esa área, porque sabía que para ser emprendedor tienes que tener conocimiento de finanzas y ella quería tener esa base.

Nuesi precisó que al ir a NY y ver las oportunidades que se presentaban, quiso atreverse y como le encantaba la tecnología, decidió ser parte de una compañía que hiciera un cambio a nivel mundial.

“Todo el mundo usa Google para algo, y yo decía: yo quiero trabajar ahí y ver cómo puedo ayudar a la compañía a crecer”, explicó.

Al estar en Estados Unidos con 16 años y pasar por la Corporación en la Octava Avenida de Manhattan “yo iba con mi madre, y al ver el nombre de Google por primera vez en persona, dije eso tiene que ser una señal y le dije mami yo quiero trabajar ahí”.

La joven se sacrificó y se esforzó. A pesar de tener nociones básicas de inglés adquiridas en sus tiempos de escolaridad en República Dominicana, por lo que tuvo que tomar clases de ese idioma en una biblioteca pública a 30 minutos caminando de su hogar, luego de haber reprobado el examen de admisión a la universidad.

Años después de ese acontecimiento fue que yo pude tener una entrevista y yo tener la oferta de trabajo”, dijo. Pero no entró de una vez. “La gente cree que yo apliqué y me dieron la oportunidad, yo apliqué y me rechazaron, obviamente son miles de aplicaciones que reciben, especialmente para las áreas no técnicas. Al volver a aplicar, dos meses después, me aceptaron y fue para una pasantía”.

Un arduo trabajo

Stephanie Nuesi contó que es arduo el trabajo, pues dura cuatro o cinco horas en meetings con su jefe, llamadas internacionales, en llamadas todo el tiempo sin importar las diferencias de horario.

“Al ser una empresa tan grande hay accesibilidad a muchos proyectos y lo más lindo es que tienes acceso a todo eso”, especificó.

La analista reafirmó que es cierto que hay áreas para jugar. “Sí, en cada empresa dependiendo de la ubicación hay un área de cafetería, comida gratis, área de desestresarse, eso ayuda a que tengan la mayor productividad”.

Nuesi también reveló que, en lo personal, duerme dos o tres horas al día, aunque sabe que está mal. “Cuando tienes una empresa trabajas a cualquier hora, muchas veces me he visto en la posición de sacrificar ese aspecto de la vida social, de salir con los amigos a compartir con la familia, yo trabajo los siete días de la semana también trabajo en mi compañía”, manifestó.

Consciente de ese error, la joven, que se graduó recientemente de la universidad, tiene amigos, y ahora sale, pues cree que es importante las reuniones de la familia y afirma que si una persona se enfoca demasiado en un aspecto de su vida puede ser perjudicial.

A Stephanie Nuesi le gusta salir, tocar el piano, leer, ver series coreanas, en fin, tener una vida normal y admite que si puede tener una vida en paz es lo mejor que puede lograr.

La dominicana le hace feliz el apoyo que ha recibido de sus compañeros de bachiller y hasta de primaria, los cuales le han escrito para felicitarla y alegrarse de sus éxitos.

Carmen Stephanie Nuesi Peralta es una joven dominicana de 22 años seleccionada recientemente por NextGen, un movimiento de una nueva generación de profesionales latinos, como una de las latinas más influyentes del 2021 en el listado #30Under30 (30 por debajo de los 30) gracias al trabajo realizado con jóvenes en su compañía consultora Max Up.

