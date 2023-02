(VIDEO) Steph Curry dispara las alarmas tras un golpe en la rodilla izquierda

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- Steph Curry, líder de los Golden State Warriors, disparó las alarmas el sábado en la Bahía después de retirarse del partido ganado por su equipo contra los Dallas Mavericks (119-113) por un golpe en la rodilla izquierda.

Curry se retiró en el tercer período después de un choque con McKinley Wright IV que provocó una torsión de su rodilla izquierda.

El MVP de las últimas Finales fue atendido en el banquillo de los Warriors y regresó a continuación a los vestuarios, en los que se sometió a unos rayos X que dieron resultado negativo.

Steph Curry headed back to the locker room after bumping knees with McKinley Wright IV. pic.twitter.com/rjcVIcepW3

— ESPN (@espn) February 5, 2023