Stearman y Galaviz logran triunfos continuación torneo Continental de las Américas de Ajedrez

EL NUEVO DIARIO, SAN PEDRO MACORÍS.- El norteamericano Josiah Stearman y Radamantys Galaviz de México lograron impresionantes triunfos en la continuación del torneo internacional de Ajedrez Continental de las Américas que se celebra por todo lo alto en el Hotel Emotions By Hodelpa de Juan Dolio con una dedicatoria especial al presidente de la República, Luis Abinader Corona.

Stearman logró una sorpresiva victoria sobre el gran maestro cubano Lelys Martínez para sumar 4.5 de cinco posibles mientras que Radamantys Galaviz superó al gran maestro colombiano José Gabriel Cardoso para lograr sus puntos 4-5, detalló este viernes una nota de prensa.

Otra notable victoria en la quinta ronda de ayer la consiguió el gran maestro cubano Elier Miranda que dominó sin muchos contratiempos al maestro internacional Matías Latorre de Paraguay totalizando 4.5

La partida más esperada de la jornada de ayer la cual estaban invicto con cuatro puntos fue escenificada entre los grandes maestros Gregory Kaidanov de Estados Unidos y el colombiano Alder Escobar la cual termino empate en un encuentro muy emocionantes desde el principio hasta el final.

Con 4.5 de 5 posibles, encabezan el torneo Josiah Stearman (EE.UU.) , Gregory Kaidanov (EE.UU.), Alder Escobar (Colombia), el maestro internacional Sion Radamantys Galaviz (México) y Elier Miranda(Cuba).

La actuación de los dominicanos la noche del jueves estuvo muy interesante donde el maestro FIDE David Camacho empató con el también maestro Internacional Lisandro Muñoz, en tanto que el maestro FIDE Yoel Estarling Polanco venció al fuerte IM el argentino Pierrot Facundo.

El juvenil Josué Araujo derrotó al maestro FIDE el norteamericano Alexander Betaneli y el actual campeón nacional Carlos Paúl Abreu superó al maestro FIDE uruguayo Gabriel Curi.

Brian Jeremiah Tineo dominó al candidato a maestro paraguayo Paulo Jodorcovsky, mientras que Víctor Méndez le ganó a la candidato a maestro Elizabeth Toro de Colombia.

La exitosa justa deportiva seguirá hoy a las once de la mañana en el hotel emotions By Hodelpa de Juan Dolio con la sexta ronda del evento pautado para once confrontaciones.

