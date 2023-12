Starlin Castro, recuperado de lesión y enfocado en ser campeón con los Tigres

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey seleccionaron al infielder Starlin Castro en el pasado Draft de Reingreso, como parte de los refuerzos que ayudarán al equipo azul a alcanzar sus objetivos en el Round Robin Semifinal, que dio inicio este 27 de diciembre.



Castro, de 33 años, fue escogido desde las Águilas Cibaeñas, quienes lo firmaron en la agencia libre en marzo de este año.



Anteriormente formaba parte de las filas de los Leones del Escogido. Esta ocasión significa la primera vez que el jugador del cuadro viste la camiseta de los Tigres.



“Me he sentido muy bien con el Licey, hay mucha armonía en el clubhouse. Me da mucho orgullo estar aquí, con una gloria de equipo”, mencionó Castro.



El nativo de Montecristi terminó la temporada regular en el top cinco de promedio de bateo, con .319. Asimismo consiguió 38 hits, 19 carreras impulsadas, 15 anotadas y 15 boletos. Además, conquistó un OBP de .394 y ocho extrabases.



“Me preparé para conseguir esos resultados. El año pasado fue difícil, pero gracias a Dios ahora me preparé bien. Saqué lo mejor de mi talento para hacer lo que yo siempre he sabido hacer, batear”, comentó.



“Siempre trato de estar en forma y comer saludable, descansar mi cuerpo y seguir trabajando, no sólo la ofensiva, sino que la defensa también”, agregó.



Castro estuvo lesionado durante un tramo de la recién culminada etapa regular, sin embargo, asegura que se siente listo para seguir jugando.



“Ya estoy súper mejor. Cuando regresé de la lesión estaba jugando con vendas en la pierna, pero gracias a Dios ya lo estoy haciendo sin necesitarlas. Me siento súper bien”, dijo.



Asimismo, alentó a los fanáticos azules para que sigan apoyando a los Tigres: “Este equipo fue campeón el año pasado, esa es la meta de todos los que estamos aquí, incluyéndome. Estamos dando todo en el terreno.”

Los Tigres del Licey retornan a la acción este viernes en el Round Robin Semifinal, cuando reciben la visita de las Estrellas Orientales a las 7:30 p.m., en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.