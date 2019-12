“Star Wars” sigue como líder en EE.UU. ante el buen estreno de “Little Women”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (EE.UU.).- “Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker” se mantuvo con comodidad como líder en la taquilla de Estados Unidos en un fin de semana en el que los estrenos de “Little Women” y “Spies in Disguise” fueron bien recibidos por el público.

Según los datos del portal especializado Box Office Mojo, la novena entrega de la saga de “Star Wars” obtuvo 72 millones de dólares en el apartado “doméstico”, que en la jerga del sector agrupa la recaudación en los cines de Estados Unidos y Canadá.

La película que cierra la historia de los Skywalker ha ingresado hasta el momento 724,8 millones de dólares en todo el mundo.

Con la dirección de J.J. Abrams, que ya se puso al frente de “Star Wars: Episode VII – The Force Awakens” (2015), esta nueva cinta de “Star Wars” retoma el enfrentamiento entre la heroína Rey (Daisy Ridley) y el villano Kylo Ren (Adam Driver).

“Jumanji: The Next Level” se quedó con la medalla de plata este fin de semana al anotarse 35,3 millones de dólares.

Este largometraje de aventuras y comedia, que es la secuela de la exitosa “Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), ha recaudado hasta el momento 471,4 millones de dólares en todo el mundo.

Jake Kasdan, que ya dirigió la primera película, regresa como realizador en esta cinta que vuelve a contar con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart como los divertidos protagonistas de un videojuego que los llevará a desiertos o montañas inaccesibles.

El podio lo completó la nueva “Little Women”, que brilló en su primer fin de semana en la gran pantalla al obtener 16,52 millones de dólares.

Greta Gerwig, quien deslumbró en su debut en la dirección con “Lady Bird” (2017), reimagina la historia de “Little Women” con un reparto muy destacado en el que destacan Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh y Timothée Chalamet.

La cuarta posición fue para “Frozen II”, que consiguió 16,5 millones de dólares y cuya recaudación acumulada en todo el mundo asciende ya a 1.217 millones.

Con Chris Buck y Jennifer Lee de vuelta en la dirección, “Frozen II” comienza con Elsa escuchando una voz en su cabeza, lo que la llevará a emprender una nueva aventura junto a su hermana Anna y el resto de emblemáticos personajes de “Frozen” (2013).

Por último, la película de animación “Spies in Disguise” tuvo un buen desembarco en los cines al embolsarse 13,2 millones de dólares.

Will Smith y Tom Holland prestan sus voces, en la versión original, a esta cinta familiar dirigida por los debutantes Nick Bruno y Troy Quane acerca de un famoso espía cuya vida cambia por completo cuando se convierte en una paloma.

