Stan Van Gundy sobre los Pelicans: “Este es un equipo que ilusiona”

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El banquillo de los Pelicans tiene nuevo inquilino. Stan Van Gundy ha sido contratado como nuevo entrenador de la franquicia de Luisiana para las próximas cuatro temporadas. Un puesto que había ocupado Alvin Gentry durante las últimas cinco campañas y que abandonó después de firmar un balance de dos victorias y seis derrotas en la burbuja de Disney World.

El propio Van Gundy estuvo presente en Orlando durante la reanudación del curso. En su papel de analista para la cadena TNT cubrió los ocho partidos y las dos primeras rondas de los playoffs antes de abandonar la burbuja. Tras ello, el vicepresidente de operaciones de los Pelicans, David Griffin, se acerco a él para expresarle su interés en convertirlo en el head coach de la franquicia. A partir de ahí, tres reuniones tuvieron lugar entre Van Gundy y la cúpula de la organización antes de cerrar el acuerdo.

“Siempre tuve claro que quería entrenar de nuevo si la situación era la adecuada”, señaló Van Gundy en unas palabras recogidas por Bleacher Report. “No estaba tratando de que mi nombre apareciera en las ofertas de trabajo. No había llamado a mi agente para que me buscara una oferta. Esta llegó y fue una que pensé que encajaba bien para ambas partes, así que me creó mucho interés. Me encanta hacer retransmisiones. Me lo paso muy bien. Hubiera sido muy feliz si hubiera hecho eso por el resto de mi vida. Pero supongo que, en el fondo, siempre seré un entrenador.”

La oportunidad de entrenar a una de las plantillas más jóvenes y prometedoras fue demasiado buena como para dejarla pasar. La presencia de jugadores como Zion Williamson, llamado a convertirse en uno de los principales rostros de la NBA durante los próximos años, o Brandon Ingram, galardonado con el premio al Jugador Más Mejorado, ha supuesto un reto muy atractivo para Van Gundy.

“Tenemos nueve muchachos menores de 25 años”, prosiguió el entrenador. “Así que hay mucho talento joven y también muchos veteranos que todavía son productivos y tienen un gran carácter: Jrue Holiday, J.J. Redick, Derrick Favors, E’Twaun Moore. Existe un buen equilibrio. Es un equipo que ilusiona nada más pensar en él. Obviamente, queda un largo camino por recorrer. Finalizaron en 13ª posición del Oeste pero el talento está ahí.”

Van Gundy dirigió a los Magic entre 2007 y 2012. En Florida prosperó con un estilo que ha sido desarrollado y puesto de moda en los últimos años por Golden State Warriors y Houston Rockets. Los Magic alcanzaron las Finales de 2009 con un equipo que prosperó sobre un interior dominante, Dwight Howard, rodeado de tiradores como Rashard Lewis, Hedo Turkoglu o el propio Redick. Ahora podría replicar ese modelo con Zion Williamson a pesar de las particularidades y diferencias entre el actual pívot de los Lakers y él. Una nueva evolución del jugador de baloncesto estándar para el cual no encuentra precedentes.

“No estoy seguro de que nadie haya entrenado antes a un muchacho así”, admitió Van Gundy. “Es único. Posee una combinación de tamaño, rapidez y explosividad que no habíamos visto. La gente lo compara con LeBron o Charles Barkley y eso probablemente sea lo más próximo que puedas conseguir. Porque es único. No es ninguno de esos tipos. LeBron siempre ha sido el principal director de orquesta de sus equipos. Barkley fue tal vez una analogía más cercana. Un gran cuerpo y una gran capacidad de salto, pero también un primer paso increíble y un juego desinteresado. Toma decisiones rápidas, la pelota sale de su mano rápidamente, por lo que otros muchachos pueden disfrutar jugando con él.”

La última experiencia de Van Gundy como entrenador jefe concluyó en 2018, cuando fue despedido tras cuatro temporadas en Detroit. Allí compaginó su puesto al frente del banquillo con el de presidente de operaciones, dejando un sabor bastante amargo entre los aficionados de los Pistons. Por aquel entonces admitió que quería aparcar temporalmente las funciones de coach y se sumergió en el mundo de las retransmisiones televisivas. Sin embargo, fue su propio trabajo con la TNT durante la burbuja la que le hizo sentir, nuevamente, el picorcito.

“En la burbuja no había nada más que hacer. Entonces cubría un partido y los días que no trabajábamos veíamos los restantes. No había otra cosa que hacer. Estás en un hotel y no juego al golf, así que estás sentado en tu habitación viendo baloncesto y tomando notas. Eso ayudó a aumentar mi interés por volver a entrenar. Fue genial para coger nuevas ideas y poner mi cerebro en marcha.”

El siguiente paso para Van Gundy será el trabajar con las oficinas principales para completar su cuerpo técnico. De momento, ha comenzado a hablar con sus jugadores y planificar reuniones con ellos para las próximas semanas.