Stan Van Gundy es el nuevo entrenador de New Orleans Pelicans

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Se siguen despejando las dudas en los banquillos de cara a la temporada 2020-21. Según adelanta Adrian Wojnarowski de ESPN, Stan Van Gundy ha llegado a un acuerdo con New Orleans Pelicans para ser el nuevo entrenador jefe del equipo durante las cuatro próximas temporadas.

El veterano técnico regresa así a la NBA tras solo dos años de descanso, ya que en mayo de 2018 fue despedido por parte de los Detroit Pistons. La llegada de Van Gundy a la franquicia de Luisiana está lejos de ser una sorpresa. Hace una semana era el citado medio, ESPN, el que lo colocaba como uno de los favoritos al puesto. Horas después se reunía nuevamente con la gerencia del equipo para acercar posturas hasta confirmarse hoy que es el elegido por New Orleans.

A la dirección de los Pelicans les habría convencido la capacidad de Van Gundy a la hora de formar a una plantilla joven, así como el hecho haber construido equipos con solvencia defensiva. Para la organización, con Zion Williamson, Brandon Ingram y Lonzo Ball como puntales, contar con alguien que los guíe por el buen camino para convertirlos en jugadores de primer nivel era indispensable. Entienden que con Van Gundy lo han conseguido.

Respecto a su último trabajo, el cual tuvo lugar en Detroit, en esta ocasión no tendrá potestad alguna para decidir sobre la gestión del personal y la plantilla. Recordemos que en la franquicia de Michigan ostentó el cargo de presidente además del de head coach; en otras palabras, le dieron plenos poderes. Eso no ocurrirá en New Orleans, donde únicamente entrenará.

Iniciando su carrera como entrenador jefe en 2003 con los Heat de Miami, el gran éxito del mayor de los Van Gundy llegó justo en el otro equipo de Florida. Con Dwight Howard en su mejor momento, Van Gundy condujo a los Magic hasta las Finales de 2009, año en el que caerían en las mismas por 4-1 ante Los Angeles Lakers de Kobe Bryant y Pau Gasol –todos los campeones de la NBA–.

Un equipo de presente y futuro

New Orleans cuenta con una de las plantillas de la NBA que más talento tiene por pulir. Zion Williamson es una realidad, pero también un chico con el que hay que trabajar para que todo su potencial explote como imaginamos. Brandon Ingram es ya un All-Star al que solo se le vislumbra mejora. Lonzo Ball, pese a que por el momento se ha mostrado irregular, es uno de esos chicos capaces de dirigir un equipo a gran nivel en sus buenos días. Luego están Josh Hart, Jaxson Hayes… Piezas con las que trabajar para construir un futuro exitoso no le faltarán a Van Gundy en Luisiana.

Su hermano, ¿camino de Houston?

Así es. En la campaña 2020-21 podríamos vivir un duelo entre hermanos en la NBA, más exactamente en la Conferencia Oeste. Jeff Van Gundy parece estar en la pole position para convertirse en breve en nuevo entrenador jefe de Houston Rockets; tanto es así que incluso se habla ya de que Mike Miller, anterior entrenador interino de los Knicks, podría acompañarle como asistente. Si finalmente así ocurriese repetirían lo vivido entre 2003 y 2006, cuando Stan estaba en Miami y Jeff en Houston.