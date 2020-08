Sri Lanka celebra los primeros comicios del sur de Asia durante la pandemia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, COLOMBO.- Las elecciones parlamentarias de Sri Lanka, las primeras celebradas en el sur de Asia durante la pandemia de coronavirus, registraron este miércoles una participación ligeramente superior a la de los comicios legislativos anteriores, pese a las estrictas medidas higiénicas y de distanciamiento social.

El uso obligatorio de la mascarilla, el lavado de manos antes de entrar en los centros de votación y la obligatoriedad de mantener un metro de distancia entre personas, entre otras medidas, no desalentaron a los ciudadanos de Sri Lanka en estos comicios, en los que la participación rondó el 71 %, según datos de la Comisión Electoral.

Esta participación es ligeramente superior al 70 % de las anteriores parlamentarias.

“Tenemos desinfectante para las manos, alentamos a que las personas mantengan la distancia social, los funcionarios están detrás de una pantalla de plástico y las personas traen sus propios bolígrafos” para rellenar las papeletas, dijo a Efe Ratnajeevan Hoole, miembro de la Comisión Electoral.

Hoole estimó que con estas medidas los comicios habrán costado al Estado unos 10.000 millones de rupias esrilanquesas (unos 54 millones de dólares), frente a los 7.000 millones (38 millones de dólares) que estimaron previamente para su celebración en abril, convocatoria que fue pospuesta a junio y retrasada de nuevo al 5 de agosto por la pandemia.

Se han desplegado unos 180.000 trabajadores electorales y 44.000 oficiales para el recuento de los votos, cuyos resultados se conocerán el jueves.

La Comisión Electoral amplió una hora la apertura de los colegios, hasta las 17.00 locales (11.30 GMT), para que en esa última hora pudiesen acudir a votar las 2.779 personas que actualmente se encuentran en cuarentena domiciliaria.

No obstante, otros 2.000 ciudadanos no pudieron ejercer su derecho, a que “estaban en centros de cuarentena en todo el país y, por lo tanto, no podían votar”, señaló Hoole.

“Estaba bastante confiado en venir a votar (porque) el Gobierno ha tomado las medidas necesarias para mantener el virus controlado hasta ahora”, declaró a Efe K. Kusumawathi, un votante de Colombo de 61 años.

El mandatario esrilanqués, Gotabaya Rajapaksa, que obtuvo una cómoda victoria en los comicios presidenciales de 2019, busca afianzar la presencia en el Parlamento de su Frente Popular de Sri Lanka (SLPP) y renovar a su hermano y exdirigente Mahinda Rajapaksa en el puesto de primer ministro.

Gotabaya se enfrenta a la formación del antiguo primer ministro Ranil Wickremesignhe, el Partido Nacional Unido (UNP), así como a la de su principal rival en las presidenciales de noviembre pasado, Sajith Premadasa, el Samagi Jana Balawegaya (SJB).

El bajo número de casos positivos de la COVID-19 y muertes relacionadas con el virus en el país ha posicionado al mandatario Rajapaksa como un gestor eficaz de la pandemia de cara a estos comicios.

Hasta el momento, Sri Lanka ha reportado 11 muertes y 2.834 casos positivos de la enfermedad.

Kumara Perera, simpatizante del SLPP, manifestó a Efe que el Ejecutivo ha demostrado un manejo “exitoso” de la pandemia y que “tiene políticas para elevar el economía”, por lo que votará por el partido gobernante.

