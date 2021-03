Spotify escoge a la dominicana Adriana Torrón como “Artista radar”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La dominicana Adriana Torrón da pasos importantes en su proyección internacional, y así lo ha visto la importante plataforma digital Spotify que la destaca como la “Artista radar” del mes de marzo para la región.

Con esta selección que se hace mensualmente, la plataforma de streaming busca impulsar a las nuevas promesas de las diferentes industrias y géneros musicales, y es Adriana la artista que será destacada durante todo el mes por este importante medio para escuchar y seguir la música.

“Es increíble lo que me está pasando como artista por estos días, y ser escogida como una artista radar en Spotify es un privilegio. No solo voy a compartir mi música a otros mercados sino porque me da la posibilidad de que la gente me conozca más con los contenidos que estamos creando. La gente va a conocer mucho más sobre mis sueños, mi vida cotidiana, mis objetivos y mi gran pasión: cantar”,dijo Adriana Torrón.

Adriana Torrón a la fecha ha lanzado cinco sencillos que incluyen los temas “Uña con Diamante”, “Au”, “Loquita Por Ti”, “Me Quiero Más” y “Quiero Volver”. Tres de estos fueron lanzados durante la pandemia y alcanzan más de 4 millones de vistas en YouTube.

Este mes de marzo Adriana aprovechará para estrenar nuevo sencillo de la mano de Reversed Tornado, que mostrará a una artista más segura y con la determinación necesaria para brillar en la industria de la música, lo que gracias a este impulso de Spotify será por todo lo alto.